Общество
Телеканал Санкт-ПетербургКрупный винный импортер откроет магазин в центре Петербурга
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с чего всё началось
Импортер Alianta Group открывает свои магазины Растущие объемы прямого импорта вина крупными ритейлерами вынуждают дистрибуторов создавать собственные розничные сети, чтобы гарантировать продажи.Коммерсантъвчера в 18:41
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Общество
Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Политика
Зеленский посетит США 23 сентября
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Соединённые Штаты 23 сентября. Об этом сообщил глава украинского МИД Вадим Пристайко.
RT на русском 05:53
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тональности разговоров с Путиным
Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, как проходят телефонные беседы между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
РИА Новости 05:55
Политика
Роскомнадзор обвинил Google и Facebook во вмешательстве в выборы
Роскомнадзор заявил, что через поисковик Google, соцсеть Facebook и видеохостинг YouTube распространялась политическая реклама в единый день голосования 8 сентября, когда это было запрещено законом.
Коммерсантъ вчера в 10:33
Экономика
Российский рост цен на жилье обогнал мир
Резкий рост цен на недвижимость аналитики связывают с изменениями законодательства (переход на эскроу-счета), отраслевой инфляцией (повышение цен на материалы и технику, использующиеся в строительстве), увеличением спроса, улучшением качества строительства и повышением доступности ипотеки (цена растет из-за понижения ключевой ставки).
Lenta.ru 06:29
Общество
Крупнейший круизный лайнер впервые пришвартовался во Владивостоке
Самый большой круизный лайнер Spectrum of the Seas впервые пришвартовался в России, во Владивостоке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:58
Шоу-бизнес
Наталью Бардо и Марюса Вайсберга засняли вместе на свадьбе
Пара не скрывала нежных чувств. Вопреки слухам о разрыве, Наталья Бардо и Марюс Вайсберг вместе.
7Дней.ру 07:30
Общество
На британцев упало с неба змеевидное существо с клыками и клювом
Во двор дома в британском городе Кингстон-апон-Халл с неба упало странное существо, похожее на змею, но с клыками и клювом.
Вести.Ru 05:32
Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
Коммерсантъ вчера в 21:08
Политика
В ЕК сообщили о выделении Турции €5,6 млрд на мигрантов
Европейский союз (ЕС) уже предоставил Анкаре €5,6 млрд из согласованных €6 млрд на борьбу с миграционным кризисом.
Известия 08:14
Происшествия
СК попросил суд арестовать мужчину, забравшегося в дом к Памфиловой
Следствие предъявило обвинение в разбое мужчине, напавшему на главу ЦИК России Эллу Памфилову в ее доме, и попросило заключить его под стражу, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
РИА Новости 07:48
Происшествия
В Тульской области десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
Десять человек пострадали при столкновении микроавтобуса с автомобилем в Тульской области в понедельник, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.
РИА Новости 05:40
Политика
В Заксобрание Севастополя прошли пять партий
В результате голосования на выборах в Законодательное собрание Севастополя второго созыва в городской парламент прошли пять политических партий.
Российская газета 02:26
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»
8 сентября стало известно о задержании 14 человек, которые, как отмечали в «Роскосмосе», планировали повредить оборудование центра ракетно-космической промышленности.
RT на русском 07:43
Происшествия
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг задержания журналиста Азара
Ситуация с задержанием журналиста "Новой газеты" Ильи Азара требует отдельного внимания и рассмотрения, если действия полиции действительно привели к тому, что малолетняя дочь журналиста осталась одна дома, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:37
Происшествия
Женщина на Камчатке подозревается в убийстве двух своих детей
Жительница Вилючинска на Камчатке подозревается в утоплении двух своих детей.
ТАСС вчера в 23:59
Политика
Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
Газета.Ru 03:47
Политика
Шойгу пригласил французских военных принять участие в параде Победы
Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил французских военнослужащих принять участие в Параде Победы 9 мая следующего года в Москве.
РИА Новости 07:37
Транспорт
Начинающим автомобилистам добавят категорий
Получить доступ к вождению мотоцикла станет сложнее: минимальный возраст получения прав категории А повышается с 18 до 20 лет.
Коммерсантъ вчера в 16:18
Экономика
В России вырастут детские пособия
По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
Газета.Ru 02:53
Наука
Древнее глобальное потепление может быть связано с орбитой Земли
Faktom вчера в 11:15
Транспорт
British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов
Британская авиакомпания British Airways была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток.
ТАСС вчера в 17:37
Политика
Денис Паслер лидирует на выборах губернатора Оренбургской области
Коммерсантъ Самара вчера в 13:44
Космос
Индия потеряла связь с отправленным на Луну аппаратом «Викрам»
Московский Комсомолец 07 сентября в 03:53
Общество
Бой Нурмагомедова и Порье в интернете посмотрели 10 млн пользователей
Трансляцию в интернете поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье, в котором россиянин уверенно защитил чемпионский пояс UFC, посмотрели 10 млн пользователей, сообщила в понедельник пресс-служба Первого канала.
ТАСС 07:30
Политика
Нетаньяху перепутал Бориса Джонсона с Ельциным
Глава правительства Израиля перепутал двух Борисов: российского президента Ельцина и действующего британского премьера Джонсона, передает ОТР.
Общественное телевидение России 07:10
Энергетика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM 07:31
Общество
Прокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК
Прокурор города Москвы подал иск к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), оппозиционерам Алексею Навальному, Ивану Жданову, Владимиру Милову, Любови Соболь, Илье Яшину, Георгию Албурову, Олегу Степанову и Александру Соловьеву, говорится в карточке Черемушкинского суда.
Коммерсантъ 07:32