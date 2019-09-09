Общество

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургКрупный винный импортер откроет магазин в центре Петербурга

Крупный винный импортер Alianta Group планирует открыть магазин в Петербурге.
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с чего всё началось

Импортер Alianta Group открывает свои магазины

Импортер Alianta Group открывает свои магазины Растущие объемы прямого импорта вина крупными ритейлерами вынуждают дистрибуторов создавать собственные розничные сети, чтобы гарантировать продажи.
Коммерсантъвчера в 18:41

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Импортер Alianta Group открывает свои магазины

Коммерсантъвчера в 18:41

Импортер Alianta Group откроет винотеку в Петербурге

Фонтанка.Рувчера в 20:37

Импортер Alianta Group намерен открыть винотеку на Восстания

Мойка78вчера в 21:06

В Петербурге появится винотека Alianta Group

Neva.Today00:02

Винный импортер Alianta Group откроет магазин в Петербурге

Gazeta.SPbвчера в 22:21

Alianta Group откроет свой магазин в Петербурге

Невские Новостивчера в 23:58

Винный импортер Alianta Group откроет магазин на площади Восстания

АБН00:30
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Общество

Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей

В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Политика

Зеленский посетит США 23 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Соединённые Штаты 23 сентября. Об этом сообщил глава украинского МИД Вадим Пристайко.
RT на русском 05:53
Политика

Помощник Зеленского рассказал о тональности разговоров с Путиным

Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, как проходят телефонные беседы между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
РИА Новости 05:55
Политика

Роскомнадзор обвинил Google и Facebook во вмешательстве в выборы

Роскомнадзор заявил, что через поисковик Google, соцсеть Facebook и видеохостинг YouTube распространялась политическая реклама в единый день голосования 8 сентября, когда это было запрещено законом.
Коммерсантъ вчера в 10:33
Экономика

Российский рост цен на жилье обогнал мир

Резкий рост цен на недвижимость аналитики связывают с изменениями законодательства (переход на эскроу-счета), отраслевой инфляцией (повышение цен на материалы и технику, использующиеся в строительстве), увеличением спроса, улучшением качества строительства и повышением доступности ипотеки (цена растет из-за понижения ключевой ставки).
Lenta.ru 06:29
Общество

Крупнейший круизный лайнер впервые пришвартовался во Владивостоке

Самый большой круизный лайнер Spectrum of the Seas впервые пришвартовался в России, во Владивостоке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:58
Шоу-бизнес

Наталью Бардо и Марюса Вайсберга засняли вместе на свадьбе

Пара не скрывала нежных чувств. Вопреки слухам о разрыве, Наталья Бардо и Марюс Вайсберг вместе.
7Дней.ру 07:30
Общество

На британцев упало с неба змеевидное существо с клыками и клювом

Во двор дома в британском городе Кингстон-апон-Халл с неба упало странное существо, похожее на змею, но с клыками и клювом.
Вести.Ru 05:32
Теннис

Надаль обыграл Медведева в финале US Open

В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
Коммерсантъ вчера в 21:08
Политика

В ЕК сообщили о выделении Турции €5,6 млрд на мигрантов

Европейский союз (ЕС) уже предоставил Анкаре €5,6 млрд из согласованных €6 млрд на борьбу с миграционным кризисом.
Известия 08:14
Происшествия

СК попросил суд арестовать мужчину, забравшегося в дом к Памфиловой

Следствие предъявило обвинение в разбое мужчине, напавшему на главу ЦИК России Эллу Памфилову в ее доме, и попросило заключить его под стражу, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
РИА Новости 07:48
Происшествия

В Тульской области десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

Десять человек пострадали при столкновении микроавтобуса с автомобилем в Тульской области в понедельник, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.
РИА Новости 05:40
Политика

В Заксобрание Севастополя прошли пять партий

В результате голосования на выборах в Законодательное собрание Севастополя второго созыва в городской парламент прошли пять политических партий.
Российская газета 02:26
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»

8 сентября стало известно о задержании 14 человек, которые, как отмечали в «Роскосмосе», планировали повредить оборудование центра ракетно-космической промышленности.
RT на русском 07:43
Происшествия

В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг задержания журналиста Азара

Ситуация с задержанием журналиста "Новой газеты" Ильи Азара требует отдельного внимания и рассмотрения, если действия полиции действительно привели к тому, что малолетняя дочь журналиста осталась одна дома, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:37
Происшествия

Женщина на Камчатке подозревается в убийстве двух своих детей

Жительница Вилючинска на Камчатке подозревается в утоплении двух своих детей.
ТАСС вчера в 23:59
Политика

Стали известны итоги выборов в Мосгордуму

Газета.Ru 03:47
Политика

Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных

Ведомости 06:49
Политика

Шойгу пригласил французских военных принять участие в параде Победы

Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил французских военнослужащих принять участие в Параде Победы 9 мая следующего года в Москве.
РИА Новости 07:37
Транспорт

Начинающим автомобилистам добавят категорий

Получить доступ к вождению мотоцикла станет сложнее: минимальный возраст получения прав категории А повышается с 18 до 20 лет.
Коммерсантъ вчера в 16:18
Экономика

В России вырастут детские пособия

По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
Газета.Ru 02:53
Политика

Актер из сериала «Реальные пацаны» стал депутатом гордумы в Пермском крае

РИА Новости 06:58
Наука

Древнее глобальное потепление может быть связано с орбитой Земли

Faktom вчера в 11:15
Транспорт

British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов

Британская авиакомпания British Airways была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток.
ТАСС вчера в 17:37
Политика

Денис Паслер лидирует на выборах губернатора Оренбургской области

Коммерсантъ Самара вчера в 13:44
Космос

Индия потеряла связь с отправленным на Луну аппаратом «Викрам»

Московский Комсомолец 07 сентября в 03:53
Общество

Бой Нурмагомедова и Порье в интернете посмотрели 10 млн пользователей

Трансляцию в интернете поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье, в котором россиянин уверенно защитил чемпионский пояс UFC, посмотрели 10 млн пользователей, сообщила в понедельник пресс-служба Первого канала.
ТАСС 07:30
Политика

Нетаньяху перепутал Бориса Джонсона с Ельциным

Глава правительства Израиля перепутал двух Борисов: российского президента Ельцина и действующего британского премьера Джонсона, передает ОТР.
Общественное телевидение России 07:10
Энергетика

Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%

Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM 07:31
Общество

Прокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК

Прокурор города Москвы подал иск к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), оппозиционерам Алексею Навальному, Ивану Жданову, Владимиру Милову, Любови Соболь, Илье Яшину, Георгию Албурову, Олегу Степанову и Александру Соловьеву, говорится в карточке Черемушкинского суда.
Коммерсантъ 07:32
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