Импортер Alianta Group открывает свои магазины Растущие объемы прямого импорта вина крупными ритейлерами вынуждают дистрибуторов создавать собственные розничные сети, чтобы гарантировать продажи.

с чего всё началось

Общество Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.

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Теннис Надаль обыграл Медведева в финале US Open В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).

Политика В ЕК сообщили о выделении Турции €5,6 млрд на мигрантов Европейский союз (ЕС) уже предоставил Анкаре €5,6 млрд из согласованных €6 млрд на борьбу с миграционным кризисом.

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Происшествия В Тульской области десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом Десять человек пострадали при столкновении микроавтобуса с автомобилем в Тульской области в понедельник, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.

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