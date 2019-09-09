Импортер Alianta Group открывает свои магазины Растущие объемы прямого импорта вина крупными ритейлерами вынуждают дистрибуторов создавать собственные розничные сети, чтобы гарантировать продажи.

с чего всё началось

Политика Кабулов заявил о возможности обострения ситуации в Афганистане Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил о возможности эскалации боевых действий на афганской территории после решения президента США Дональда Трампа отменить переговоры с радикальным движением «Талибан»*.

Политика В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.

Происшествия На Камчатке мать заподозрили в убийстве двоих детей Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двоих детей. В совершении преступления обвиняют их собственную мать.

Технологии Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.

Общество В Госдуме подумывают ввести наказание за ложный вызов скорой помощи Депутат подчеркнул, что скорая помощь продолжит оказывать россиянам бесплатную медицинскую помощь, но те, кто препятствуют этому, совершая ложные вызовы, понесут ответственность.

Происшествия В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду В больнице Краснодара скончалась маленькая девочка, на которую рухнуло дерево во время прогулки в детском саду, сообщает прокуратура города.

Происшествия Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось до шести В Крыму во время шторма утонули шесть человек. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Шоу-бизнес Ирина Муромцева разводится с мужем после шести лет брака Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева решила расстаться со своим мужем, продюсером Максимом Волковым.

Происшествия В Грозном ликвидировали открывшего стрельбу по полицейским Сотрудники полиции ликвидировали мужчину в Грозном после того, как он открыл стрельбу по силовикам.

Экономика Домодедово перечеркивают полосы В Домодедово подчеркивают, что инфраструктуры московского авиаузла недостаточно для создания масштабного транзитного хаба, а проект не будет нагрузкой для бюджета: аэропорт готов вложить 741 млрд руб. до 2040 года без привлечения госсредств.

Футбол Сборная России определилась с формой на матч с Казахстаном 9 сентября в Калининграде состоится матч 6-го тура отборочного турнира Евро-2020 между сборными России и Казахстана.

Политика Неизвестные данные о сбитом «Боинге» предложили Малайзии В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга».

Политика Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.

Футбол Серхио Рамос собирается провести 200 матчей за сборную Испании Капитан сборной Испании и мадридского "Реала" Серхио Рамос заявил, что хочет провести 200 матчей за национальную команду.

Политика Результаты голосования аннулируют на восьми избирательных участках «По имеющейся на сей момент информации, в четырех субъектах РФ в ходе подсчета голосов избирателей и установления итогов голосования полностью отменены или планируется отменить в ближайшее время итоги голосования по восьми избирательным участкам в связи с нарушениями, не позволяющими с достоверностью определить волеизъявление избирателей», — цитирует «Интерфакс» председателя ЦИК.

Авто Новый Land Rover Defender показали в автожурнале Land Rover не смог скрыть новинку до официальной премьеры: в Instagram были опубликованы отсканированные страницы из журнала со статьей и фотографиями статьёй внедорожника.

Политика Президент Грузии подписала указ о назначении Гахарии премьером Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о назначении Георгия Гахария премьер-министром страны, которому ранее выразил вотум доверия парламент, заявили РИА Новости в администрации правительства.

Экономика Минфин рассказал о новой пенсионной системе Как отметили в Минфине, в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.

Политика Помощник Зеленского рассказал о тональности разговоров с Путиным Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, как проходят телефонные беседы между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Политика Объявившая бойкот России Катамадзе призналась в любви к россиянам Грузинская певица Нино Катамадзе, отказавшаяся от выступлений в РФ на фоне конфликта Москвы и Тбилиси, призналась в любви к своим российским поклонникам.

Финансы Рубль усиливает позиции на фоне дорожающей нефти Невероятно, но рубль спокойно пережил трёхпроцентное падение цен на нефть.