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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Крушение Су-27 в Крыму в марте произошло из-за взрыва двигателя ракеты

Истребитель Су-27 ВКС пропал с экранов радаров 25 марта во время планового полета. Господин Байнетов сослался на выводы расследования.В источнике
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Крым 24

Названа причина крушения Су-27 в Крыму

Крым 2411:11
КП - Крым

Взрыв двигателя ракеты: Стали известны детали крушения Су-27 в Крыму

КП - Крым08:19
Коммерсантъ

Крушение Су-27 в Крыму в марте произошло из-за взрыва двигателя ракеты

Коммерсантъ05:56
РИА Новости

Причиной крушения Су-27 в Крыму в марте стал взрыв двигателя ракеты

РИА Новости07:28
РИА Новости Крым

Су-27 у берегов Крыма на учениях в марте упал из-за взрыва двигателя

РИА Новости Крым07:15
Газета.Ru

Крушение Су-27 в Крыму в марте произошло из-за взрыва двигателя ракеты

Газета.Ru09:08
ТАСС

Взрыв двигателя ракеты стал причиной крушения Су-27 в Крыму в марте

ТАСС05:43

«Хаббл» составляет карту гигантского гало вокруг галактики Андромеда

В новом исследовании ученые при помощи космического телескопа НАСА Hubble («Хаббл») смогли составить карту огромной газовой оболочки под названием гало, окружающей галактику Андромеда, нашего ближайшего крупного галактического соседа.
AstroNews.ruвчера в 03:45
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Путин заявил о начале учебного года 1 сентября

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты пойдут в учебные заведения, и призвал сделать все для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно, признав при этом, что носить маски иногда бывает и тяжело и нужно иметь это ввиду.
РИА Новостивчера в 04:11
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Вашингтон начал поставки ЗРК Patriot для военных в Румынии

Кроме всего прочего, как пишет «Слово и дело» со ссылкой на Центр анализа мировой торговли оружием, на данный момент известно, что в Пентагоне одобрили поставку семи экземпляров модернизированных комплексов Patriot для румынских военных еще летом 2017 года.
Актуальные Новостивчера в 06:50
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Страховые компании РФ привяжут полис ОСАГО к марке и модели автомобиля

О планах сделать «фактором риска» бренд и модель страхуемой машины уже сообщили «Ингосстрах» и «Страховой Дом ВСК», ценник полиса ОСАГО у которых в ближайшее время тоже будет варьироваться от семейного положения самого страхователя.
32CARS.ru09:46
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Валютные вклады в России сократились на полмиллиарда долларов

В июле российские вкладчики забрали с банковских депозитов $508,6 млн как из системно значимых, так и из мелких банков, свидетельствуют подсчеты РИА "Новости", основанные на статистике Банка России.
Газета.Ru28 августа в 10:58
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