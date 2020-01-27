Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Кобе Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии, передает портал TMZ. "Кобе Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калабасасе в воскресенье утром", - говорится в сообщении. Местные власти подтвердили эту информацию.

Происшествия На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Технологии Пользователи призывают Microsoft открыть исходный код Windows 7 Фонд свободного программного обеспечения призывает Microsoft открыть исходный код операционной системы Windows 7. Организация решила поддержать пользователей ОС и опубликовать соответствующую петицию.

Общество Роспотребнадзор разработал меры против распространения коронавируса Специалисты Роспотребнадзора подготовили пакет мер для того, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса на территории РФ.

Политика NYT: Болтон подтвердил позицию демократов по импичменту Трампа Президент США Дональд Трамп в августе прошлого года сообщил экс-советнику Джону Болтону о своем желании продолжать "заморозку" военной помощи Украине до тех пор, пока местные власти не помогут ему с расследованиями в отношении его соперника Джо Байдена и других демократов, пишет газета New York Times со ссылкой на невышедшую книгу Болтона.

Футбол РФС признал недействительными выборы главы РПЛ Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.