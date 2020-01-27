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РИА НовостиРИА НовостиГибель легенды: чемпион NBA Коби Брайант стал жертвой авиакатастрофы

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Кобе Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии, передает портал TMZ. "Кобе Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калабасасе в воскресенье утром", - говорится в сообщении. Местные власти подтвердили эту информацию.
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