Происшествия
ИзвестияКрушение легенды: погиб пятикратный чемпион NBA Коби Брайант
Пятикратному чемпиону NBA был 41 год. Сообщается, что на борту разбившегося в Калифорнии вертолета было еще четыре человека, среди них 13-летняя дочь спортсмена Джианна. Крушение произошло в холмах района неподалеку от Лос-Анджелеса в условиях сильного тумана утром в воскресенье по местному времени.
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Армия и оружие
В Минобороны рассказали о перехвате российского генерала в Сирии
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что 14 месяцев назад армия США перехватила российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж.
Экономика
Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д. С такими штрафами столкнулись ВТБ и «Уралсиб», рассказали РБК два источника на банковском рынке и подтвердили представители самих банков.
Происшествия
За коллаж на Кадырова задержали 25 человек
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о войне России и Украины
Украина бедна и не продержалась бы долго в войне с Россией без помощи США - об этом, согласно опубликованной агентством Associated Press записи, говорил глава Белого дома Дональд Трамп на закрытой встрече со своими сторонниками в Trump International Hotel в Вашингтоне в 2018 году, передает ТАСС.
Происшествия
Мужчина оставил двоих детей с запиской в аэропорту Шереметьево
Полицейские начали поиски мужчины, который оставил двух детей в аэропорту Шереметьево.
Авто
Составлен список автомобилей, которые не покупают россияне
Происшествия
Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек
Кино
Прототип «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма
Экс-брокер Джон Белфорт подал в суд на компанию Red Granite Pictures, спродюсировавшую фильм "Волк с Уолл-стрит" по его мемуарам.
Общество
Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса
В социальных сетях появились фотографии с рынка морепродуктов Хуанань в китайском городе Ухань, где, предположительно, началась вспышка коронавируса.
Киберспорт
Действующий чемпион мира JerAx завершил карьеру в Dota 2
Официальный сайт клуба OG сообщил, что саппорт состава по Dota 2 Джесси JerAx Вайникка принял решение завершить профессиональную карьеру.
Происшествия
ТАСС: СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда
Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Армия и оружие
На Дворцовой площади откроется выставка исторической и военной техники
В День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады на главной площади города откроется выставка исторической и военной техники.
Общество
В Благовещенск пытались ввезти колбасу с вирусом АЧС
Двое жителей КНР пытались ввезти из Хэйхэ в Благовещенск 1,4 килограмма пельменей и палку колбасы китайского производства.
Здоровье
Число жертв нового коронавируса в КНР увеличилось до 80
Число погибших в результате заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 80 человек, почти 2,5 тыс. людей заражены.
Экономика
Воспаление цен: дефицит йода привел к его значительному подорожанию
Добавили четверть В декабре 2019-го цена пузырька йода объемом 10 мл выросла на 29% относительно того же периода годом ранее, следует из данных Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС), с которыми ознакомились "Известия".
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Здоровье
Китайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса
Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса, сообщает "Синьхуа".
Общество
Роспотребнадзор подготовил меры против распространения коронавируса
Роспотребнадзор подготовил пакет мер, направленных на недопущение распространения нового типа коронавируса в России.
Культура
Шоу «Слабое звено» возвращается на экраны
Культура
Первый канал раскрыл имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
Здоровье
Онколог назвал первые признаки рака кожи
Рак кожи — злокачественные новообразования, которые в большинстве случаев локализуются на открытых участках кожи, подверженных попаданию солнечного света.
Общество
Глава Приамурья о ситуации с коронавирусом: паники среди жителей быть не должно
Ежедневно отслеживается текущая ситуация, 23 января был введен режим повышенной готовности, реализуется утвержденный план работы.
Космос
ЕКА перейдет на свои ракеты для запуска спутников
Пишель напомнил, что 7 января ЕКА и компания Arianespace подписали контракт на запуск европейского научного спутника Euclid с "Куру" в середине 2022 года с помощью ракеты Ariane 6 или "Союза-СТ".
Футбол
«Ювентус» проиграл «Наполи» в матче чемпионата Италии
Футболисты "Ювентуса" уступили "Наполи" в матче 21-го тура чемпионата Италии.
Происшествия
Число погибших из-за ливней в Бразилии выросло до 53 человек
Число жертв наводнений в бразильских штатах Минас-Жерайс и Эспириту-Санту, вызванных сильнейшими ливнями, выросло до 53 человек, передает РИА "Новости".
Политика
Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса
Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
Авто
Новый Volvo XC90 получит электрическую версию
Учитывая, что XC90 является самой популярной моделью Volvo в США, производство кроссовера следующего поколения будет перенесено из Швеции на завод компании в Риджвилле, штат Южная Каролина, который в настоящее время выпускает S60 и сможет производить 150 тысяч автомобилей в год, когда на конвейер станет новый XC90.
Гаджеты
В 2019 году Индия опередила США по размерам рынка мобильных телефонов
Avishek Das / SOPA Images / LightRocket / Getty Images По оценкам аналитической компании Counterpoint Research, Индия обогнала в 2019 году США и стала вторым по величине рынком с объёмом поставок мобильных телефонов в размере 158 млн штук.
Энергетика
Россия может прервать транзит газа через Польшу
Контракт между двумя странами заканчивается 18 мая. Россия может прервать транзит газа через Польшу.