Происшествия

ИзвестияИзвестияКрушение легенды: погиб пятикратный чемпион NBA Коби Брайант

Пятикратному чемпиону NBA был 41 год. Сообщается, что на борту разбившегося в Калифорнии вертолета было еще четыре человека, среди них 13-летняя дочь спортсмена Джианна. Крушение произошло в холмах района неподалеку от Лос-Анджелеса в условиях сильного тумана утром в воскресенье по местному времени.
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Вместе с баскетболистом Брайантом в авиакатастрофе погибли восемь человек

РБК18:46

Гибель легенды: чемпион NBA Коби Брайант стал жертвой авиакатастрофы

РИА Новости17:02

Шериф округа Лос-Анджелес заявил, что при крушении вертолёта Брайанта погибло девять человек

RT на русском18:33

Вместе с Брайантом в авиакатастрофе погибла его 13-летняя дочь

ТАСС Спорт16:13

Число погибших в авиакатастрофе с Коби Брайантом выросло до девяти

Lenta.ru18:05

Крушение легенды: погиб пятикратный чемпион NBA Коби Брайант

Известия16:54

При крушении вертолёта Коби Брайанта погибли девять человек

Чемпионат17:47
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Армия и оружие

В Минобороны рассказали о перехвате российского генерала в Сирии

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что 14 месяцев назад армия США перехватила российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж.
Газета.Ru вчера в 08:27
Экономика

Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д. С такими штрафами столкнулись ВТБ и «Уралсиб», рассказали РБК два источника на банковском рынке и подтвердили представители самих банков.
РБК 16:00
Происшествия

За коллаж на Кадырова задержали 25 человек

Lenta.ru 07:44
Политика

AP опубликовало запись беседы Трампа о войне России и Украины

Украина бедна и не продержалась бы долго в войне с Россией без помощи США - об этом, согласно опубликованной агентством Associated Press записи, говорил глава Белого дома Дональд Трамп на закрытой встрече со своими сторонниками в Trump International Hotel в Вашингтоне в 2018 году, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:00
Происшествия

Мужчина оставил двоих детей с запиской в аэропорту Шереметьево

Полицейские начали поиски мужчины, который оставил двух детей в аэропорту Шереметьево.
РБК 12:59
Авто

Составлен список автомобилей, которые не покупают россияне

Car.ru вчера в 06:33
Происшествия

Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек

Вести.Ru вчера в 09:27
Кино

Прототип «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма

Экс-брокер Джон Белфорт подал в суд на компанию Red Granite Pictures, спродюсировавшую фильм "Волк с Уолл-стрит" по его мемуарам.
РИА Новости вчера в 02:13
Общество

Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса

В социальных сетях появились фотографии с рынка морепродуктов Хуанань в китайском городе Ухань, где, предположительно, началась вспышка коронавируса.
Российская газета 14:04
Политика

Несколько человек ранены при обстреле посольства США в Багдаде

РИА Новости 18:46
Киберспорт

Действующий чемпион мира JerAx завершил карьеру в Dota 2

Официальный сайт клуба OG сообщил, что саппорт состава по Dota 2 Джесси JerAx Вайникка принял решение завершить профессиональную карьеру.
Чемпионат 11:38
Происшествия

ТАСС: СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда

Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 04:05
Армия и оружие

На Дворцовой площади откроется выставка исторической и военной техники

В День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады на главной площади города откроется выставка исторической и военной техники.
Невские Новости 24 января в 10:51
Общество

В Благовещенск пытались ввезти колбасу с вирусом АЧС

Двое жителей КНР пытались ввезти из Хэйхэ в Благовещенск 1,4 килограмма пельменей и палку колбасы китайского производства.
АСН24 19:06
Здоровье

Число жертв нового коронавируса в КНР увеличилось до 80

Число погибших в результате заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 80 человек, почти 2,5 тыс. людей заражены.
RT на русском 19:03
Экономика

Воспаление цен: дефицит йода привел к его значительному подорожанию

Добавили четверть В декабре 2019-го цена пузырька йода объемом 10 мл выросла на 29% относительно того же периода годом ранее, следует из данных Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС), с которыми ознакомились "Известия".
Известия 16:01
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Коммерсантъ 10:03
Здоровье

Китайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса

Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса, сообщает "Синьхуа".
РИА Новости 01:29
Общество

Роспотребнадзор подготовил меры против распространения коронавируса

Роспотребнадзор подготовил пакет мер, направленных на недопущение распространения нового типа коронавируса в России.
RT на русском 19:52
Культура

Шоу «Слабое звено» возвращается на экраны

Инфорос 24 января в 08:09
Культура

Первый канал раскрыл имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»

iReactor вчера в 14:32
Здоровье

Онколог назвал первые признаки рака кожи

Рак кожи — злокачественные новообразования, которые в большинстве случаев локализуются на открытых участках кожи, подверженных попаданию солнечного света.
Югополис 24 января в 13:05
Общество

Глава Приамурья о ситуации с коронавирусом: паники среди жителей быть не должно

Ежедневно отслеживается текущая ситуация, 23 января был введен режим повышенной готовности, реализуется утвержденный план работы.
Амур.инфо 05:34
Космос

ЕКА перейдет на свои ракеты для запуска спутников

Пишель напомнил, что 7 января ЕКА и компания Arianespace подписали контракт на запуск европейского научного спутника Euclid с "Куру" в середине 2022 года с помощью ракеты Ariane 6 или "Союза-СТ".
РИА Новости 19:09
Футбол

«Ювентус» проиграл «Наполи» в матче чемпионата Италии

Футболисты "Ювентуса" уступили "Наполи" в матче 21-го тура чемпионата Италии.
РИА Новости 16:59
Происшествия

Число погибших из-за ливней в Бразилии выросло до 53 человек

Число жертв наводнений в бразильских штатах Минас-Жерайс и Эспириту-Санту, вызванных сильнейшими ливнями, выросло до 53 человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:23
Политика

Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса

Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
РИА Новости 02:01
Авто

Новый Volvo XC90 получит электрическую версию

Учитывая, что XC90 является самой популярной моделью Volvo в США, производство кроссовера следующего поколения будет перенесено из Швеции на завод компании в Риджвилле, штат Южная Каролина, который в настоящее время выпускает S60 и сможет производить 150 тысяч автомобилей в год, когда на конвейер станет новый XC90.
32CARS.ru вчера в 02:40
Гаджеты

В 2019 году Индия опередила США по размерам рынка мобильных телефонов

Avishek Das / SOPA Images / LightRocket / Getty Images По оценкам аналитической компании Counterpoint Research, Индия обогнала в 2019 году США и стала вторым по величине рынком с объёмом поставок мобильных телефонов в размере 158 млн штук.
3DNews вчера в 23:28
Энергетика

Россия может прервать транзит газа через Польшу

Контракт между двумя странами заканчивается 18 мая. Россия может прервать транзит газа через Польшу.
Piter.tv 12:26
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Американский баскетболист
Американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации в течение 20-ти сезонов за одну команду, «Лос-Анджелес Лейкерс». Играл на позиции атакующего защитника. Был выбран в первом раунде под общим 13-м номером на драфте НБА 1996 года командой «Шарлотт Хорнетс». Сразу по окончании школы начал карьеру в НБА. За это время выиграл пять чемпионских титулов, 18 раз принимал участие в матче всех звёзд, 15 раз включался в сборную всех звёзд и 12 раз в сборную защиты всех звёзд. В составе национальной сборной США дважды выигрывал золото Олимпийских игр, а также становился победителем чемпионата Америки. Его четыре награды MVP матча всех звёзд являются наибольшим количеством в истории НБА...
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