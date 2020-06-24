с чего всё началось

Причиной крушения пассажирского самолета в Карачи 22 мая, приведшего к гибели 97 человек, стала ошибка пилотов и диспетчеров. Об этом свидетельствуют предварительные данные расследования катастрофы, обнародованные в среду.

Экономика Владельцы коммерческой недвижимости заявили о сохранении арендаторов 8 июня президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий малым и средним предпринимателям из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей расторгать договоры аренды недвижимости в текущем году, если арендодатель не согласится снизить плату или изменить иные условия договора, причем без возмещения ему упущенной выгоды.

Религия Раскритиковавшего храм Вооруженных сил священника запретили в служении Священника Новосибирской епархии иеромонаха Иоанна (Курмоярова) запретили в служении после того, как он раскритиковал на своей странице в Facebook главный храм Вооруженных сил РФ, сравнив его с языческим капищем. 36

Экономика Кудрин оценил предложенную Путиным корректировку НДФЛ Во вторник глава государства предложил с 1 января 2021 года увеличить ставку НДФЛ с 13% до 15% для россиян, которые зарабатывают более 5 млн рублей в год. 215

Армия и оружие Раскрыты детали переговоров России и США по ядерному оружию Представители России и США на переговорах в Вене договорились о создании трех рабочих групп, которым предстоит обсудить дальнейшее взаимодействие двух стран.

Футбол Бизнесмен Ломакин не станет владельцем «Химок» Владелец Fix Price Сергей Ломакин не станет приобретать «Химки».

Политика Лидеры 10 стран и территорий приедут на парад Победы в Москву Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга перечислил журналистам государства и частично признанные республики, лидеры которых прибудут в Москву на парад Победы 24 июня. 2K

Общество За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей Президент России Владимир Путин 23 июня во время обращения к жителям страны объявил о том, что в июле за каждого ребенка до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей. 6,1K

Общество Умер бывший сенатор Евгений Тарло Экс-сенатор родился в Новосибирске, в семье инженеров-строителей в 1958 году, закончил юридический факультет Московского государственного факультета, защитил докторскую диссертацию. 183

Общество В Польше раскрыли «хитроумный план» «Газпрома» Согласие со стороны российской компании "Газпром" выплатить компенсацию в полтора миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда Польше говорит о существовании "хитроумного плана" со стороны России. 24

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 5,9K

Общество В трансляции парада Победы появились спецэффекты Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT. 48

Общество Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин. 1,2K