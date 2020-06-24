Происшествия
ИнтерфаксКрушение пассажирского самолета в Пакистане объяснили человеческим фактором
Причиной крушения пассажирского самолета в Карачи 22 мая, приведшего к гибели 97 человек, стала ошибка пилотов и диспетчеров. Об этом свидетельствуют предварительные данные расследования катастрофы, обнародованные в среду.
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с чего всё началось
Пилоты самолета авиакомпании Pakistan International Airlines при заходе на посадку не были «сфокусированы» и обсуждали падению коронавирусной инфекции, пишет Reuters со ссылкой на материалы предварительного расследования — их предоставили пакистанские власти.Полит.ру07:17
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Пилоты разбившегося в Пакистане самолета во время полета обсуждали коронавирус
Комсомольская правда07:32
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Экономика
Владельцы коммерческой недвижимости заявили о сохранении арендаторов
8 июня президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий малым и средним предпринимателям из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей расторгать договоры аренды недвижимости в текущем году, если арендодатель не согласится снизить плату или изменить иные условия договора, причем без возмещения ему упущенной выгоды.
РИА Новости 22 июня в 07:11
Религия
Раскритиковавшего храм Вооруженных сил священника запретили в служении
Священника Новосибирской епархии иеромонаха Иоанна (Курмоярова) запретили в служении после того, как он раскритиковал на своей странице в Facebook главный храм Вооруженных сил РФ, сравнив его с языческим капищем.
Znak.com вчера в 07:20
Авто
Российский рынок покинули два кроссовера Haval
Компания Haval завершила продажи кроссоверов H2 и H6 на российском рынке.
Автоновости дня вчера в 00:07
Экономика
Кудрин оценил предложенную Путиным корректировку НДФЛ
Во вторник глава государства предложил с 1 января 2021 года увеличить ставку НДФЛ с 13% до 15% для россиян, которые зарабатывают более 5 млн рублей в год.
ФАН вчера в 16:24
Армия и оружие
Раскрыты детали переговоров России и США по ядерному оружию
Представители России и США на переговорах в Вене договорились о создании трех рабочих групп, которым предстоит обсудить дальнейшее взаимодействие двух стран.
Lenta.ru 08:40
Футбол
Бизнесмен Ломакин не станет владельцем «Химок»
Владелец Fix Price Сергей Ломакин не станет приобретать «Химки».
Sports.ru 08:20
Политика
Лидеры 10 стран и территорий приедут на парад Победы в Москву
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга перечислил журналистам государства и частично признанные республики, лидеры которых прибудут в Москву на парад Победы 24 июня.
Коммерсантъ вчера в 06:51
Общество
Парад Победы в Москве сняли из космоса
Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала снимок парада Победы в Москве, снятый спутником «Ресурс-П».
Известия 08:11
Технологии
В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram
В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
Общество
За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин 23 июня во время обращения к жителям страны объявил о том, что в июле за каждого ребенка до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей.
КомиОнлайн вчера в 10:35
Общество
Умер бывший сенатор Евгений Тарло
Экс-сенатор родился в Новосибирске, в семье инженеров-строителей в 1958 году, закончил юридический факультет Московского государственного факультета, защитил докторскую диссертацию.
Слово и Дело вчера в 06:27
Общество
Жители Башкирии с 29 июня смогут совершать турпоездки, посещать храмы и мечети
Жители Башкирии с 29 июня смогут отправиться в туристические поездки, посещать религиозные объекты.
ТАСС 09:47
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Армия и оружие
Ракетный фрегат ЧФ «Адмирал Макаров» вошел в Средиземное море
Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров" в среду вышел в Средиземное море. Об этом сообщил местный информационный портал.
ПолитРоссия 08:48
Хоккей
«Авангард» объявил о переходе нападающего АХЛ Рида Буше
CT news вчера в 20:38
Космос
NASA показало закаты на других планетах
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Общество
В Польше раскрыли «хитроумный план» «Газпрома»
Согласие со стороны российской компании "Газпром" выплатить компенсацию в полтора миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда Польше говорит о существовании "хитроумного плана" со стороны России.
Южный Федеральный 07:36
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Общество
В трансляции парада Победы появились спецэффекты
Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
Lenta.ru 04:44
Общество
Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде
Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин.
РБК вчера в 12:34
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
Общество
«Медуза» узнала о разработке специального приложения для контроля явки бюджетников на голосование по Конституции
Как выяснило издание, сайт votely.ru и мобильное приложение для контроля явки разработал уроженец Ярославской области Иван Петров.
Дождь 04:18
Общество
Путин рассказал о расширении программы льготной ипотеки для граждан
Путин заявил, что в нынешних условиях необходимо расширить возможности для «выбора комфортного, современного жилья».
Inkazan вчера в 11:58
Общество
Мурашко заявил, что всплеск пандемии в России идет на спад
"Всплеск в России уже идет на убыль", - сообщил он в среду.
ТАСС 05:41
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем.
Lenta.ru 09:22
Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44