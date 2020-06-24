Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксКрушение пассажирского самолета в Пакистане объяснили человеческим фактором

Причиной крушения пассажирского самолета в Карачи 22 мая, приведшего к гибели 97 человек, стала ошибка пилотов и диспетчеров. Об этом свидетельствуют предварительные данные расследования катастрофы, обнародованные в среду.
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с чего всё началось
Пилоты самолета авиакомпании Pakistan International Airlines при заходе на посадку не были «сфокусированы» и обсуждали падению коронавирусной инфекции, пишет
 Reuters со ссылкой на материалы предварительного расследования — их предоставили пакистанские власти.
Полит.ру07:17

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Крушение пассажирского самолета в Пакистане объяснили человеческим фактором

Интерфакс09:45

Пандемия коронавируса могла стать причиной авиакатастрофы, которая произошла в пакистанском городе Карачи

Эхо Москвы08:03

В Пакистане представили доклад о расследовании причин авиакатастрофы в Карачи

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Названа причина майского крушения Airbus А320 в Карачи

Телеканал 360°06:11

Пилоты разбившегося в Пакистане самолета во время полета обсуждали коронавирус

Комсомольская правда07:32

Опубликованы итоги предварительного расследования крушения А320 в Карачи

РИА Новости04:18
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Экономика

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Авто

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Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин.
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