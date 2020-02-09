Происшествия

Lenta.ruLenta.ruКрушение вертолета депутата Хайруллина попало на видео

Момент крушения вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина попал на видео. Кадры в воскресенье, 9 февраля, публикует Telegram-канал Life Shot. На записи виден предполагаемый момент падения вертолета Bell под Казанью, на льду реки Кама.
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с чего всё началось
Ошибка пилота и плохая видимости стали причиной крушения вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина, пишет
 Baza со ссылкой на первые выводы экспертов.
Казанский репортер04:49

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Крушение вертолета депутата Хайруллина попало на видео

ProKazan.ru06:51

СМИ раскрыли, что происходило в момент крушения вертолета депутата-мультимиллионера

Телеканал 360°04:09

Момент крушения вертолёта с депутатом Хайруллиным попал на видео

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Момент крушения вертолета депутата Хайруллина попал на видео

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Baza: Эксперты восстановили картину крушения вертолета Хайруллина

БИЗНЕС Online03:32

Крушение вертолета депутата Хайруллина попало на видео

Lenta.ru05:42

Почему разбился вертолет Айрата Хайруллина: эксперты воссоздали картину трагедии

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МИД назвал планы по установке памятника власовцам в Праге глумлением

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При жировой болезни печени ткань органа перерождается в жировую.
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Тело семилетнего мальчика с множественными колото-резанными ранениями обнаружено в Симферополе, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.
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Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что прошла ДНК-тест в одной из московских клиник, чтобы «развеять мифы вокруг себя».
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Айрат Назипович Хайруллин
Российский экономист
Российский экономист, мультимиллионер, предприниматель, государственный и политический деятель. Депутат Государственной Думы ФС РФ IV, V, VI и VII созывов. Член фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по аграрной политике.
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