с чего всё началось

Момент крушения вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина попал на видео. Кадры в воскресенье, 9 февраля, публикует Telegram-канал Life Shot. На записи виден предполагаемый момент падения вертолета Bell под Казанью, на льду реки Кама.

Армия и оружие В Иране заявили о контроле действий военных США в Персидском заливе Бывший глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) и секретарь Совета по целесообразности страны (совещательный орган при верховном лидере) Мохсен Резаи заявил, что иранская сторона держит под своим тотальным контролем все действия военных США в регионе Персидского залива.

Происшествия В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве: следствие считает, что он обещал экс-ректору Аграрного университета Виктору Ефимову сохранить статус свидетеля в уголовном деле о хищениях в вузе, за что получил 16 миллионов рублей.

Политика МИД назвал планы по установке памятника власовцам в Праге глумлением "В канун 75-й годовщины Победы расцениваем это как глумление над памятью тех десятков тысяч красноармейцев, которые отдали свои жизни во имя мира на чешской земле", - сказал Тяпкин.

Происшествия Тело семилетнего ребенка обнаружено в Симферополе Тело семилетнего мальчика с множественными колото-резанными ранениями обнаружено в Симферополе, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.

Единоборства Валентина Шевченко победила Чукагян техническим нокаутом Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко (19-3) победила американку Кэтлин Чукагян (13-3) техническим нокаутом в третьем раунде и в третий раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.