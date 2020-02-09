Происшествия

Lenta.ruLenta.ruКрушение вертолета депутата Хайруллина попало на видео

Момент крушения вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина попал на видео. Кадры в воскресенье, 9 февраля, публикует Telegram-канал Life Shot. На записи виден предполагаемый момент падения вертолета Bell под Казанью, на льду реки Кама.
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с чего всё началось
Ошибка пилота и плохая видимости стали причиной крушения вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина, пишет
 Baza со ссылкой на первые выводы экспертов.
Казанский репортер04:49

Подробнее о событии

Baza: Эксперты восстановили картину крушения вертолета Хайруллина

БИЗНЕС Online03:32

Крушение вертолета депутата Хайруллина попало на видео

Lenta.ru05:42

Момент крушения вертолёта с депутатом Хайруллиным попал на видео

Kazanfirst.ru05:28

Момент крушения вертолета депутата Хайруллина попал на видео

РЕН ТВ03:38

Крушение вертолета депутата Хайруллина попало на видео

ProKazan.ru06:51

СМИ раскрыли, что происходило в момент крушения вертолета депутата-мультимиллионера

Телеканал 360°04:09

Почему разбился вертолет Айрата Хайруллина: эксперты воссоздали картину трагедии

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Сборная России по буллитам проиграла Чехии на этапе Евротура

Сборная России проиграла команде Чехии в матче третьего этапа Евротура.
Газета.Ru 08:48
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Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми

Пассажиры самолета, совершившего жесткую посадку в Усинске, рассказали о том, что происходило в салоне во время инцидента.
РИА Новости 08:38
Происшествия

Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына

В Симферополе расследуют сметь семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
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Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости 07 февраля в 12:04
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Минск попросил Москву снизить процентную ставку по кредиту на БелАЭС

Белоруссия обратилась к России с просьбой о снижении процентной ставки по кредиту на строительство Белорусской АЭС (БелАЭС) и об отсрочке даты начала выплат по нему.
REGNUM 09:03
Политика

Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»

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Общество

Китай выделил на борьбу с коронавирусом более 10 млрд долларов

4 млрд долларов из выделенной суммы уже потратили. По последним данным, число погибших от коронавируса в Китае достигло 812.
Говорит Москва 08:14
Здоровье

Перечислены пять игнорируемых признаков рака

Всего врачи перечислили пять таких симптомов. Первым из них стал кашель, который не прекращается на протяжении длительного времени.
iReactor 07 февраля в 21:21
Политика

Валенса высмеял требование Польшей репараций от России

Бывший президент Польши Лех Валенса считает оторванным от реальности требование Варшавы репараций от Москвы за якобы нанесенный ущерб во время вхождения в состав СССР и Вторую мировую войну.
Газета.Ru 03:37
Происшествия

Восемь человек погибли при столкновениях в Казахстане

Восемь человек погибли в ходе столкновений и драки в Жамбылской области Казахстана, сообщает ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева.
Москва 24 вчера в 01:32
Общество

Москвичам предвещают теплую пасмурную неделю

Синоптики ожидают, что следующая неделя в Москве будет теплее, однако солнце над столицей спрячут тучи.
Газета.Ru вчера в 11:31
Единоборства

Глава UFC высказался о спорной победе Джона Джонса

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о победе чемпиона промоушена в полутяжелом весе американца Джона Джонса над соотечественником Домиником Рейесом.
Газета.Ru 08:24
Общество

Под Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей

В челябинской Ужёвке власти решили закрыть карантинный пункт по коронавирусу, в котором находятся шестеро граждан Китая.
REGNUM 07:50
Авто

Volkswagen представил новый Teramont

Немецкий бренд Volkswagen презентовал рестайлинговый кроссовер Atlas, который в России продаётся под названием Teramont.
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Экономика

Коронавирус выбил главу Canada Goose из числа миллиардеров

На фоне снижения котировок исполнительный директор компании Дани Рейсс перестал быть миллиардером, теперь его состояние оценивается в $874 млн, пишет Forbes.
РБК 04:17
Общество

МЧС доставит гуманитарную помощь в Китай

МЧС России сообщило о формировании гуманитарной помощи для жителей Китая, где произошла вспышка нового коронавируса, в которую войдут средства индивидуальной защиты и медпрепараты.
РБК 06 февраля в 13:22
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Подготовительный сбор в Турции «Факел» завершил ничьей 1:1 с казахстанским клубом «Кайсар» (ВИДЕО)

После четырёх дней отдыха по возвращении из Турции наши футболисты и тренеры снова соберутся вместе в Москве 11 февраля и отправятся на следующий сбор, который пройдёт на Кипре и продлится до 28 февраля.
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Отцом станет новый молодой человек Седоковой игрок клуба Единой лиги ВТБ "Химок" Янис Тимма.
Газета.Ru 06:57
Политика

Зеленский пригласил папу Римского на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Газета.Ru вчера в 08:39
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне

Победителем масс-старта стал российский лыжник Александр Большунов, который сумел преодолеть дистанцию в 15 км за 33 минуты 10,3 секунды.
Газета.Ru 05:16
Футбол

Названы стартовые составы «Локомотива» и «Ростова»

«Локомотив» и «Ростов» назвали стартовые составы на игру в рамках Кубка Париматч Премьер, которая пройдет в Катаре и начнется в 18:00 по московскому времени.
ProstoProSport 09:34
Происшествия

В Ленинградской области погибла провалившаяся под лед девочка

РИА Новости вчера в 06:55
Армия и оружие

Минобороны намерено заменить советские системы «Тунгуска» и «Шилка»

News.ru 07:31
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Российская комедия «Холоп» собрала в прокате более 3 млрд рублей

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Общество

Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что прошла ДНК-тест в одной из московских клиник, чтобы «развеять мифы вокруг себя».
Lenta.ru 05:32
Футбол

Соболев забил свой первый гол за «Спартак»

Спорт-Экспресс вчера в 07:10
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В России изменились правила назначения льготных лекарств

При назначении лекарств, которые обладают анаболической активностью при курсе лечения более 30 дней потребуются дополнительные контрольные действия в виде установленных надписей с подписью медработника, оттиском печати для бумажных рецептов, проставлением установленной отметки и усиленной квалифицированной электронной подписи для рецептов в электронном виде.
Российская газета вчера в 23:30
Шоу-бизнес

Певец Муромов: Пугачева платила, чтобы меня не показывали по ТВ

Пугачева, по словам артиста, даже платила деньги, чтобы Муромова не показывали по телевидению.
Gazeta.SPb 07 февраля в 16:15
Происшествия

Три человека погибли при ДТП в Курской области

Три человека погибли, ещё один пострадал при столкновении легкового автомобиля Lada Kalina с КамАЗом в Курской области, передаёт пресс-служба управления МВД по региону.
RT на русском 09:48
Шоу-бизнес

Самбурская призналась, что ее бросил возлюбленный

Актриса, певица Настасья Самбурская рассказала, что ее бросил возлюбленный. Об этом она заявила на своей странице в Instagram.
URA.Ru вчера в 12:00
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Айрат Назипович Хайруллин
Российский экономист
Российский экономист, мультимиллионер, предприниматель, государственный и политический деятель. Депутат Государственной Думы ФС РФ IV, V, VI и VII созывов. Член фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по аграрной политике.
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