Происшествия
Lenta.ruКрушение вертолета депутата Хайруллина попало на видео
Момент крушения вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина попал на видео. Кадры в воскресенье, 9 февраля, публикует Telegram-канал Life Shot. На записи виден предполагаемый момент падения вертолета Bell под Казанью, на льду реки Кама.
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с чего всё началось
Ошибка пилота и плохая видимости стали причиной крушения вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина, пишет Baza со ссылкой на первые выводы экспертов.Казанский репортер04:49
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