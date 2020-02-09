Происшествия

Lenta.ruLenta.ruКрушение вертолета депутата Хайруллина попало на видео

Момент крушения вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина попал на видео. Кадры в воскресенье, 9 февраля, публикует Telegram-канал Life Shot. На записи виден предполагаемый момент падения вертолета Bell под Казанью, на льду реки Кама.
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с чего всё началось
Ошибка пилота и плохая видимости стали причиной крушения вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина, пишет
 Baza со ссылкой на первые выводы экспертов.
Казанский репортер04:49

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Крушение вертолета депутата Хайруллина попало на видео

ProKazan.ru06:51

Момент крушения вертолета депутата Хайруллина попал на видео

РЕН ТВ03:38

Момент крушения вертолёта с депутатом Хайруллиным попал на видео

Kazanfirst.ru05:28

Крушение вертолета депутата Хайруллина попало на видео

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Baza: Эксперты восстановили картину крушения вертолета Хайруллина

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Телеканал 360°04:09

Почему разбился вертолет Айрата Хайруллина: эксперты воссоздали картину трагедии

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Российский экономист
Российский экономист, мультимиллионер, предприниматель, государственный и политический деятель. Депутат Государственной Думы ФС РФ IV, V, VI и VII созывов. Член фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по аграрной политике.
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