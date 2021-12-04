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Крутой: Белоруссия покрывает убытки от санкций за счет низких цен на газ из России

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Белоруссия покрывает убытки от санкций за счет низких цен на газ из России.
Lenta.ru
Договоренности Минска с Москвой по газу позволят Белоруссии покрыть санкционные издержки в торговле с Европой, сообщил заместитель главы администрации президента страны Дмитрий Крутой в эфире телеканала «Беларусь 1».
ФАН
Крутой назвал договоренности с Россией по газу и нефти стабилизирующим фактором, который обеспечивает стабильное развитие экономики Белоруссии.
Газета.Ru
Одна лишь экономия на голубом топливе в 2022 году позволит покрыть все отрицательное влияние санкционной политики ЕС, считает белорусский чиновник.
ФАН

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