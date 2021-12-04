Договоренности Минска с Москвой по газу позволят Белоруссии покрыть санкционные издержки в торговле с Европой, сообщил заместитель главы администрации президента страны Дмитрий Крутой в эфире телеканала «Беларусь 1».
Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши имеет место, однако его не стоит политизировать, заявил президент России Владимир Путин во время беседы с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой.
«При возникновении в дальнейшем случаев нарушения государственной границы белорусские пограничники будут действовать крайне жестко»,— заявил представитель Мозырского пограничного отряда Сергей Павлов (цитата по МТРК «Мир»).