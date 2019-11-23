Накануне у композитора случился концерт, на котором выступали многие звезды российской эстрады. Улетали после действа все очень довольные и счастливые. В аэропорту Крутой и Басков устроили шуточную потасовку, в ходе которой повалились прямо на пол.

Лазарев заснял, как Басков с Крутым валялись на полу в аэропорту

Армия и оружие Точный удар: На Донбассе ракета влетела в грузовик с карателями На оккупированной территории ДНР военный грузовик ВСУ был подбит точным выстрелом из противотанкового управляемого ракетного комплекса на территории населенного пункта Шумы близ Торецка, передаёт пропагандистский центр штаба оккупационной операции.

Политика Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».

Здоровье Врачи удалили из глаза россиянина трехсантиметрового червя Оказывается, во время отпуска на Шри-Ланке мужчину укусил комар, это и стало причиной появления трехсантиметрового червя в глазу.

Авто В Hyundai показали прототип нового Hyundai Tucson На мотор-шоу в Лос-Анджелесе корейская компания Hyundai представила концепт-кар Vision T. Кроссовер с "невидимыми" фарами призван наглядно продемонстрировать, какие авто бренд планирует выпускать в будущем.

Политика Салливан назвал условие улучшения отношений России и США "Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении госдепартамента.

Экономика Силуанов прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).