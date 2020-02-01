Музыка

ИзвестияИзвестияКрутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов. Об этом он сообщил в беседе с «РИА Новости». По его словам, он думает, что принято решение по Панайотову «процентов на 90».
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с чего всё началось

Игорь Крутой рассказал, кто может представить Россию на «Евровидении»

Композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять РФ в 2020 году на "Евровидении" будет певец Александр Панайотов, об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
РИА Новостивчера в 22:20

Подробнее о событии

Представитель Панайотова не комментирует слова Крутого о Евровидении

РИА Новости03:44

Крутой назвал возможного участника «Евровидения» от РФ

РЕН ТВвчера в 19:16

Игорь Крутой раскрыл, кто может представить Россию на «Евровидении»

URA.Ruвчера в 21:30

Назван возможный участник «Евровидения-2020» от России

Lenta.ruвчера в 21:27

Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Известиявчера в 21:04

Игорь Крутой назвал наиболее вероятного участника «Евровидения» от России

Газета.Ruвчера в 20:46

Игорь Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

РБКвчера в 22:31
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Происшествия

Вылетевший в Сочи самолет экстренно вернулся во Внуково

Пассажирский самолет, который вылетел в Сочи из столичного Внуково, экстренно вернулся в аэропорт.
Известия 02:26
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Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем

Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.
StarHit.ru 02:00
Политика

Помпео: Вашингтон не просит Белоруссию выбирать между Россией и США

Власти США не просят Белоруссию выбирать между Москвой и Вашингтоном, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Газета.Ru 03:36
Здоровье

ВОЗ признала вспышку коронавируса международной чрезвычайной ситуацией

Вспышка нового типа пневмонии в Китае признана Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Ридус 30 января в 14:49
Баскетбол

«Лейкерс» проиграли первый матч после смерти Коби Брайанта

Игра стала первой для «Лейкерс» после трагической гибели легендарного защитника Коби Брайанта.
Спорт-Экспресс 01:31
Общество

Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе в феврале

В феврале россиян ждут длинные выходные из-за празднования Дня защитника Отечества, напомнила пресс-служба Роструда.
РИА Новости 02:13
Футбол

Экс-тренер «Ливерпуля» стал спортивным директором «Динамо»

Газета.Ru 02:17
Авто

Toyota RAV4 прошел «лосиный тест» после обновления ПО

Toyota перенастроила систему контроля устойчивости транспортного средства RAV4, которая теперь позволяет гораздо больше тормозить от системы, сохраняя посадку кроссовера через тест уклончивого маневра.
SpeedMe 30 января в 17:09
Общество

Вирусолог оценил версию об искусственном происхождении коронавируса

Ряд изданий писали, что новый коронавирус якобы был искусственно выведен в этом же институте.
РИА Новости вчера в 23:01
Кино

Умер актер из «Звездных войн» Алан Харрис

ФАН вчера в 23:57
Политика

Глава горсовета Керчи после слов главы Крыма снова заявила об отставке

РБК вчера в 05:53
Происшествия

«Фонтанка» узнала личность пропавшего при обрушении комплекса рабочего

Рабочим, который пропал при обрушении здания СКК «Петербургский», может быть 29-летний Матвей Кучеров.
РБК вчера в 10:01
Политика

США ограничили въезд гражданам шести стран

США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.
Коммерсантъ вчера в 16:43
Происшествия

Петербурженку после приступа эпилепсии увезли в вытрезвитель и избили

Русская Планета 03:14
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Общество

В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости

Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
РИА Новости вчера в 01:08
Культура

Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Телепрограмма 30 января в 04:30
Политика

В Кремле прокомментировали закупку Белоруссией нефти у Норвегии

В январе Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".
РИА Новости вчера в 10:07
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца

Lenta.ru 02:59
Общество

На Украине произошло отключение одного из энергоблоков Ровенской АЭС

Вести.Ru 00:31
Происшествия

Спецназ задержал сбежавшего из здания суда в Новокузнецке

Сотрудники полиции при поддержке спецназа задержали осужденного, сбежавшего из здания суда в Новокузнецке в Кемеровской области.
Газета.Ru 03:26
Общество

Социальные выплаты и пособия с 1 февраля вырастут на 3%

Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства об индексации с 1 февраля социальных выплат и пособий, документ опубликован на официальном сайте правительства.
Моссовет 30 января в 06:47
Общество

Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой профиль

Писатель Стивен Кинг заявил, что удаляет свой аккаунт из социальной сети Facebook, объяснив свое решение беспокойством за безопасность персональных данных.
ТАСС 02:31
Политика

Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 09:01
Общество

Около 1300 устаревших советских актов утратят силу с 1 февраля

Минюст в конце 2019 года в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, получившей название "регуляторная гильотина", представил к отмене более 3,7 тысячи правительственных актов времен СССР и почти 1,3 тысячи актов РФ и РСФСР.
РИА Новости вчера в 21:04
Политика

Госдеп США потребовал от России вернуть Крым

Пресс-секретарь Государственного департамента Морган Ортагус потребовала от России вернуть Крым под управление украинских властей.
Ореанда-Новости вчера в 15:32
Общество

Apple закрывает все магазины в Китае из-за коронавируса

Apple закрывает все магазины в Китае из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом говорится в заявлении компании.
РЕН ТВ 01:57
Игры

Sony PlayStation 5 окажется мощнее Xbox Series X

Ридус 30 января в 08:24
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова

Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
REGNUM 00:13
Космос

Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
РИА Новости 30 января в 08:37
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Игорь Крутой
Композитор
Советский, украинский и российский композитор, пианист, певец, продюсер. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Народный артист РФ. Народный артист Украины. Лауреат премии Ленинского комсомола.
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