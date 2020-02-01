Музыка
ИзвестияКрутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов. Об этом он сообщил в беседе с «РИА Новости». По его словам, он думает, что принято решение по Панайотову «процентов на 90».
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с чего всё началось
Композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять РФ в 2020 году на "Евровидении" будет певец Александр Панайотов, об этом он заявил в беседе с РИА Новости.РИА Новостивчера в 22:20
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