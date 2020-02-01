Композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на Евровидении будет певец Александр Панайотов. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

с чего всё началось

Друг Александра Панайотова Алексей Чумаков верит в участие своего коллеги в «Евровидении-2020». Об этом сообщают Народные новости. Недавно продюсер Игорь Крутой назвал возможного представителя России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2020».

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