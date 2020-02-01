Музыка

ИзвестияИзвестияКрутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов. Об этом он сообщил в беседе с «РИА Новости». По его словам, он думает, что принято решение по Панайотову «процентов на 90».
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Алексей Чумаков
Саша очень стремился туда, и стремится, и я думаю, что сейчас самое время и место - он прекрасный артист и потрясающий певец. И самое главное, он преисполнен желанием, а это очень важно.
— Алексей ЧумаковГазета.Ru 11:04
с чего всё началось

Игорь Крутой рассказал, кто может представить Россию на Евровидении

Композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на Евровидении будет певец Александр Панайотов. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
РИА Новостивчера в 22:20

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