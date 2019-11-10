РПЛ
Sportbox.RUКрыховяк оценил свое состояние после матча с «Краснодаром»
Жоау Мариу
|19′
|27′
Кристиан Рамирес
|40′
Урош Спайич
Гжегож Крыховяк
|41′
|45′+1′
Ари
|45′+2′
Маркус Берг
Гжегож Крыховяк
Антон Миранчук
|46′
|48′
Маркус Берг
Рифат Жемалетдинов
|52′
Эдер
Федор Смолов
|55′
Владислав Игнатьев
|65′
|65′
Руслан Камболов
Кристоффер Ольссон
|70′
Кристоффер Ольссон
Рифат Жемалетдинов
Даниил Куликов
|71′
Даниил Куликов
|72′
|73′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
|80′
Ари
Даниил Уткин
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хёведес
27
Серкейра
31
Рыбус
69
Куликов
18
Коломейцев
59
Миранчук
11
Миранчук
23
Мариу
9
Смолов
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спайич
6
Рамирес
47
Уткин
14
Ольссон
52
Вильена
93
Сулейманов
17
Игнатьев
99
Фернандеш
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал о своем состоянии после матча 16-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1). — Жаль, что не смогли выиграть. Со мной все хорошо, — написал хавбек в своем Instagram.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 09:47, Ашберн
Технологии
Энтузиасты готовят мод для кооперативного прохождения одиночной кампании Crysis
Игромания.ру 08:32
Происшествия
Выпавшая из окна с детьми москвичка оставила предсмертную записку
В московской квартире, из окна которой утром 11 ноября выпала женщина с двумя детьми, нашли предсмертную записку.
Известия 03:34
Общество
Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Lenta.ru 07:40
Происшествия
Подозреваемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ заплакал в суде
Подозреваемый в убийстве аспирантки доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов заплакал в суде.
РБК 08:12
Общество
В Стамбуле нашли мертвым одного из основателей «Белых касок»
По информации турецких СМИ, соседи нашли Ле Мезюрье мертвым в саду дома в Стамбуле, где он проживал, около 05:30 утра в понедельник.
РИА Новости 09:21
Политика
Вопрос о продаже земли на Украине иностранцам вынесут на референдум
«Иностранцы и компании, которые имеют среди основателей иностранцев, получат право покупать украинские земли, украинские земельные участки только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме», — сказал Зеленский.
РБК 07:48
Политика
Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке
Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.
ТАСС вчера в 20:55
Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
REGNUM 06:45
Общество
Королева Елизавета расплакалась на военном параде в центре Лондона
Королева расчувствовалась и заплакала, однако с ней сразу заговорила Кейт Миддлтон. Она помогла Елизавете отвлечься от грустных мыслей.
Телеканал 360° 07:55
Политика
Дата саммита в «нормандском формате» пока не определена — Песков
Дата проведения саммита в «нормандском формате» по-прежнему не определена, заявил 11 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
REGNUM 07:00
Гаджеты
Sony прекращает выпуск смартфонов
Компания Sony, видимо, решила сократить свои расходы и прикрыть невыгодные проекты. Из-за неприбыльности бренд прекращает выпуск смартфонов.
Актуальные Новости 03:30
Шоу-бизнес
Звезду шоу «Голос» затравили за рукопожатие со Шнуровым
Звезду шоу «Голос» уроженку Ингушетии Рагду Ханиеву раскритиковали за рукопожатие с наставником Сергеем Шнуровым.
URA.Ru 08:39
Армия и оружие
Российские журналисты попали под обстрел ВСУ
Российская газета 09:17
Происшествия
Неизвестные застрелили мирового судью в Коми
Управление Следственного комитета России (СК РФ) по Республике Коми возбудило уголовное дело после смерти мирового судьи Жешартского судебного участка региона.
Известия 09 ноября в 04:17
Происшествия
На Кубани отравились более 50 школьников
В городе Кропоткине в Краснодарском крае отравились более 50 детей.
РБК вчера в 07:51
Происшествия
В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник
В одной из воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцирующихся на территории Бурятии, сегодня утром был найден мертвым военнослужащий-контрактник, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воинского подразделения.
Российская газета 08:01
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), номер два в российском списке Forbes Владимир Лисин оказался крупнейшим плательщиком подоходного налога в России с прибыли контролируемой им иностранной компании — кипрской Fletcher Group Holdings, выяснил РБК.
РБК 04:54
Культура
Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Газета.Ru 09 ноября в 00:38
Кино
«Доктор Сон» провалился в первый день проката
Хоррор «Доктор Сон» Майка Флэнегана провалился в первый день проката в США.
Культуромания вчера в 03:32
Общество
В Кремле оценили сообщения о недвижимости родственников Асада в Москве
Ранее FT опубликовало материал, в котором говорилось, что за шесть лет родственники сирийского главы купили в Москве порядка 20 квартир на сумму $40 млн.
Газета.Ru 08:10
Происшествия
В правительстве Оренбургской области опровергли информацию об обысках
Сотрудники правоохранительных органов работают с архивными документами в здании Дома советов в Оренбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области, опровергнув информацию об обысках в одном из министерств региона, распространенную местными СМИ.
ТАСС 04:59
Общество
Сбербанк запустил сервис доставки продуктов в 31 городе России
Фото: Global Look Press © Zamir Usmanov С 11 ноября Сбербанк запускает свой сервис доставки продуктов «СберМаркет» в 31 городе России, сообщает РБК.
Газета Малый бизнес 05:47
Политика
AP узнало о роли Перри в сделке между властями Украины и компанией из США
Компания руководство которой связано с главой Минэнерго США Риком Перри заключила потенциально выгодную сделку по разведке нефти и газа после того, как один из соратников министра стал советником украинского президента Владимира Зеленского, сообщает Associated Press со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении агентства.
РБК 09:34
Политика
Лавров осудил попытки США ограбить Сирию
В октябре президент США Дональд Трамп, который ранее заявлял о намерении вывести все американские силы из районов на востоке Сирии, сказал, что часть военнослужащих останется, чтобы "охранять нефть" от боевиков ИГ*.
РИА Новости 04:59
Игры
Тысячи игроков в Red Dead Redemption 2 на ПК пропустили сюжетную главу
В сети набирают популярность моды для Red Dead Redemption 2 на ПК, которые позволяют пропустить вступительную главу.
CyberSport.ru 04:45
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Общество
Вице-президент РЖД подтвердил решение уйти в отставку
Старший вице-президент РЖД Александр Мишарин уйдет из компании, а впоследствии определится с дальнейшими планами.
РБК 08:11
Шоу-бизнес
Кристине Асмус поступают реальные угрозы после откровенных сцен
Актрисе Кристине Асмус поступают реальные угрозы после ее роли в фильме "Текст" Клима Шипенко.
Газета.Ru 06:55
Хоккей
Сборная России стала третьей на Кубке Карьяла
Худшими на турнире стали хоккеисты из Швеции, проигравшие все три матча. Кубок Карьяла проходил в Финляндии с 7 по 10 ноября.
RT на русском вчера в 13:34