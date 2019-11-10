РПЛ

Sportbox.RUSportbox.RUКрыховяк оценил свое состояние после матча с «Краснодаром»

Локомотив — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
Жоау Мариу
19′
27′
Кристиан Рамирес
40′
Урош Спайич
Гжегож Крыховяк
41′
45′+1′
Ари
45′+2′
Маркус Берг
Гжегож Крыховяк
Антон Миранчук
46′
48′
Маркус Берг
Рифат Жемалетдинов
52′
Эдер
Федор Смолов
55′
Владислав Игнатьев
65′
65′
Руслан Камболов
Кристоффер Ольссон
70′
Кристоффер Ольссон
Рифат Жемалетдинов
Даниил Куликов
71′
Даниил Куликов
72′
73′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
80′
Ари
Даниил Уткин
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал о своем состоянии после матча 16-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1). — Жаль, что не смогли выиграть. Со мной все хорошо, — написал хавбек в своем Instagram.
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