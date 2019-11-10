Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал о своем состоянии после матча 16-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1). — Жаль, что не смогли выиграть. Со мной все хорошо, — написал хавбек в своем Instagram.

Крыховяк оценил свое состояние после матча с «Краснодаром»

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