Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал о своем состоянии после матча 16-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1). — Жаль, что не смогли выиграть. Со мной все хорошо, — написал хавбек в своем Instagram.

Крыховяк оценил свое состояние после матча с «Краснодаром»

Общество Более сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила на сайте организации с открытым заявлением в поддержку профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, которого руководство учебного заведения обязало извиниться за высказывание в социальных сетях по поводу русского языка.

Игры Sony запатентовала картридж для игровой приставки Компания Sony Interactive Entertainment (подразделение Sony, занимающееся видеоиграми и приставками) в августе 2019 года получила патент на картридж для игровой консоли.

Политика Президент Боливии объявил об отставке Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку после того, как военные страны призвали его оставить пост.

Общество Минюст предложил ограничить число звонков от роботов-коллекторов Минюст России совместно с Федеральной службой судебных приставов разрабатывает проект федерального закона «О взыскании», направленного на ограничение числа звонков должникам от роботов-коллекторов.

Происшествия СМИ опубликовали видео выбрасывающего в реку улики доцента СПбГУ В Сети появилось видео, на котором показано, как преподаватель СПбГУ Олег Соколов выбрасывает в реку Мойку пакеты, в которых, предположительно, находятся останки убитой им аспирантки Анастасии Ещенко.

Общество Стало известно о переносе климатической зимы в Москве Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких.

Политика РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Политика В «Слуге народа» сменят председателя на съезде партии В Киеве в воскресенье, 10 ноября, пройдет съезд партии "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского.

Общество Исполняется 100 лет со дня рождения изобретателя АК-47 Калашникова Сегодня, 10 ноября, исполняется 100 лет со дня рождения изобретателя и конструктора Михаила Калашникова.

Гаджеты Смартфоны Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11 Более 10 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11.

Политика Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.

Армия и оружие В ДНР сообщили об обстреле украинскими националистами автомобиля ВСУ Ранее в ДНР сообщили, что утром 10 ноября украинские силовики из стрелкового оружия обстреляли участок разведения сил и средств в Петровском.

Происшествия Историк Понасенков: «Я предупреждал, что Соколов опасен» Оппонент профессора СПбГУ Олега Соколова, историк Евгений Понасенков заявил, что год назад предупреждал об опасности доцента, который признался в убийстве студентки вуза.

Авто Автоэксперт назвал три признака скорой поломки двигателя машины Известный автоэксперт Алексей Хресин назвал в интервью iReactor основные признаки скорой поломки двигателя.

Политика Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.

Наука Ученые выяснили, предсказывает ли дежавю будущее Энн Клири из Университета штата Колорадо представила научному сообществу новую теорию, которая раскрывает причины не только ощущения повторения события, то есть дежавю, но и "способности" предсказывать ближайшее будущее, пишет Science Daily.

Футбол В Северной Ирландии защитник забил гол со своей половины Защитник «Клифтонвилла» Конор Макдермотт в матче против «Уорренпойта» забил гол со своей половины поля.

Фигурное катание Щербакова прокомментировала победу на Гран-при в Китае 15-летняя фигуристка вышла в финал Гран-при благодаря победе в Китае. Финальные состязания состоятся в Италии с 5 по 8 декабря.

Политика Председатель парламента Грузии обратился к живущим в «зоне оккупации» Председатель грузинского парламента Арчил Талаквадзе обратился к жителям Абхазии и Южной Осетии, заявив, что в Грузии им всегда готовы прийти на помощь, передает 10 ноября Первый канал Грузинского телевидения.