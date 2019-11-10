РПЛ

Sportbox.RUSportbox.RUКрыховяк оценил свое состояние после матча с «Краснодаром»

Локомотив — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
Жоау Мариу
19′
27′
Кристиан Рамирес
40′
Урош Спайич
Гжегож Крыховяк
41′
45′+1′
Ари
45′+2′
Маркус Берг
Гжегож Крыховяк
Антон Миранчук
46′
48′
Маркус Берг
Рифат Жемалетдинов
52′
Эдер
Федор Смолов
55′
Владислав Игнатьев
65′
65′
Руслан Камболов
Кристоффер Ольссон
70′
Кристоффер Ольссон
Рифат Жемалетдинов
Даниил Куликов
71′
Даниил Куликов
72′
73′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
80′
Ари
Даниил Уткин
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал о своем состоянии после матча 16-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1). — Жаль, что не смогли выиграть. Со мной все хорошо, — написал хавбек в своем Instagram.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Крыховяк рассказал о своем состоянии после матча с «Краснодаром»

Спорт-Экспресс15:22

Крыховяк оценил свое состояние после матча с «Краснодаром»

Матч ТВ14:28

Крыховяк: «С моим здоровьем все в порядке»

Sport24.ru15:14

Крыховяк получил травму в очередном матче «Локомотива» в РПЛ

Sport.ru12:59

Крыховяк оценил свое состояние после матча с «Краснодаром»

Sportbox.RU14:28

Крыховяка увезли на скорой после матча с «Краснодаром»

Чемпионат13:53

Баринов и Рыбус получили мышечные повреждения. Сроки их восстановления станут известны позднее

Sports.ru15:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 17:05, Ашберн
Общество

Более сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова

Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила на сайте организации с открытым заявлением в поддержку профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, которого руководство учебного заведения обязало извиниться за высказывание в социальных сетях по поводу русского языка.
РБК 15:42
Игры

Sony запатентовала картридж для игровой приставки

Компания Sony Interactive Entertainment (подразделение Sony, занимающееся видеоиграми и приставками) в августе 2019 года получила патент на картридж для игровой консоли.
News.ru 13:23
Политика

Президент Боливии объявил об отставке

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку после того, как военные страны призвали его оставить пост.
Газета.Ru 16:15
Общество

Минюст предложил ограничить число звонков от роботов-коллекторов

Минюст России совместно с Федеральной службой судебных приставов разрабатывает проект федерального закона «О взыскании», направленного на ограничение числа звонков должникам от роботов-коллекторов.
RT на русском 13:49
Происшествия

Мать убитой студентки СПбГУ подполковник МВД приехала в Петербург

Газета.Ru 03:58
Происшествия

Россиянина, подозреваемого в убийстве, нашли мертвым в Австралии

Интерфакс 05:12
Происшествия

СМИ опубликовали видео выбрасывающего в реку улики доцента СПбГУ

В Сети появилось видео, на котором показано, как преподаватель СПбГУ Олег Соколов выбрасывает в реку Мойку пакеты, в которых, предположительно, находятся останки убитой им аспирантки Анастасии Ещенко.
РБК 14:49
Политика

Премьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку «Северного потока — 2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил страны Евросоюза в поддержке строительства газопровода "Северный поток — 2".
РИА Новости 15:00
Общество

Стало известно о переносе климатической зимы в Москве

Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких.
Lenta.ru 01:50
Общество

Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl

Коммерсантъ вчера в 16:04
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче Английской премьер-лиги

Газета.Ru 15:13
Политика

РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов

В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 15:59
Политика

В «Слуге народа» сменят председателя на съезде партии

В Киеве в воскресенье, 10 ноября, пройдет съезд партии "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского.
Газета.Ru вчера в 17:37
Общество

Исполняется 100 лет со дня рождения изобретателя АК-47 Калашникова

Сегодня, 10 ноября, исполняется 100 лет со дня рождения изобретателя и конструктора Михаила Калашникова.
Народные новости 02:16
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости 07:43
Гаджеты

Смартфоны Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11

Более 10 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11.
Политическая Экспертиза вчера в 05:30
Политика

Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Газета.Ru 06:10
Общество

Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню

Газета.Ru 13:30
Общество

Россию ждет мировое господство после глобального потепления

Капитал страны 12:52
Армия и оружие

В ДНР сообщили об обстреле украинскими националистами автомобиля ВСУ

Ранее в ДНР сообщили, что утром 10 ноября украинские силовики из стрелкового оружия обстреляли участок разведения сил и средств в Петровском.
РБК 16:50
Происшествия

Историк Понасенков: «Я предупреждал, что Соколов опасен»

Оппонент профессора СПбГУ Олега Соколова, историк Евгений Понасенков заявил, что год назад предупреждал об опасности доцента, который признался в убийстве студентки вуза.
Мойка78 вчера в 13:31
Авто

Автоэксперт назвал три признака скорой поломки двигателя машины

Известный автоэксперт Алексей Хресин назвал в интервью iReactor основные признаки скорой поломки двигателя.
Автоновости дня 08:25
Политика

Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура

Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.
РИА Новости 03:52
Наука

Ученые выяснили, предсказывает ли дежавю будущее

Энн Клири из Университета штата Колорадо представила научному сообществу новую теорию, которая раскрывает причины не только ощущения повторения события, то есть дежавю, но и "способности" предсказывать ближайшее будущее, пишет Science Daily.
Хайтек+ 07 ноября в 06:10
Футбол

В Северной Ирландии защитник забил гол со своей половины

Защитник «Клифтонвилла» Конор Макдермотт в матче против «Уорренпойта» забил гол со своей половины поля.
Metaratings 06:37
Фигурное катание

Щербакова прокомментировала победу на Гран-при в Китае

15-летняя фигуристка вышла в финал Гран-при благодаря победе в Китае. Финальные состязания состоятся в Италии с 5 по 8 декабря.
ProstoProSport вчера в 08:07
Политика

Председатель парламента Грузии обратился к живущим в «зоне оккупации»

Председатель грузинского парламента Арчил Талаквадзе обратился к жителям Абхазии и Южной Осетии, заявив, что в Грузии им всегда готовы прийти на помощь, передает 10 ноября Первый канал Грузинского телевидения.
REGNUM 11:16
Общество

Россиянку выгнали из Третьяковской галереи за кормление грудью

Lenta.ru 14:27
Гаджеты

Snapdragon 855 Plus, 48 Мп, 4000 мА·ч за $385. Стартуют продажи экстремально дешевого флагмана

iXBT.com 16:15
Кино

«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории

Наконец, «Джокер» может стать самым дешёвым фильмом в истории, которому удалось собрать в мировом прокате миллиард долларов.
Игромания.ру 02:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гжегож Крыховяк
Польский футболист
Польский футболист, опорный полузащитник московского «Локомотива» и сборной Польши.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное