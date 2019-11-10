РПЛ
Soccer.ruЛокомотив — Краснодар 1:1
Жоау Мариу
|19′
|27′
Кристиан Рамирес
|40′
Урош Спайич
Гжегож Крыховяк
|41′
|45′+1′
Ари
|45′+2′
Маркус Берг
Гжегож Крыховяк
Антон Миранчук
|46′
|48′
Маркус Берг
Рифат Жемалетдинов
|52′
Эдер
Федор Смолов
|55′
Владислав Игнатьев
|65′
|65′
Руслан Камболов
Кристоффер Ольссон
|70′
Кристоффер Ольссон
Рифат Жемалетдинов
Даниил Куликов
|71′
Даниил Куликов
|72′
|73′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
|80′
Ари
Даниил Уткин
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хёведес
27
Серкейра
31
Рыбус
69
Куликов
18
Коломейцев
59
Миранчук
11
Миранчук
23
Мариу
9
Смолов
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спайич
6
Рамирес
47
Уткин
14
Ольссон
52
Вильена
93
Сулейманов
17
Игнатьев
99
Фернандеш
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк получил травму в матче 16-го тура чемпионата России против «Краснодара».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Ротенберг в VIP, оскал Ари и травма Крыховяка. Фото с матча «Локо» — «Краснодар»
Чемпионатвчера в 14:23
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 06:47, Вашингтон
Происшествия
Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ решил просить суд о своем аресте
11 ноября Октябрьский суд Санкт-Петербурге должен назначить Соколову меру пресечения, следствие намерено просить об его аресте.
РБК 06:44
Культура
Басков и Лобода спровоцировали скандал на «Золотом Граммофоне» в Санкт-Петербурге
Басков и Лобода спровоцировали скандал на "Золотом Граммофоне" в Санкт-Петербурге Зрители возмущены прошедшим концертом.
Экспресс газета 06:15
Происшествия
Все материалы дела Голунова были засекречены
Все материалы дела, по которому ранее обвиняли журналиста «Медузы» Ивана Голунова, засекречены.
Коммерсантъ 06:27
Шоу-бизнес
Букмекеры начали принимать ставки на то, что Меган Маркл беременна
Газета.Ru вчера в 14:15
Политика
Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2».
РБК вчера в 14:04
Космос
Первые пятна нового цикла активности обнаружены на Солнце
Первый заместитель директора ИСЗФ СО РАН доктор физико-математических наук Сергей Олемской считает, что о наступлении нового цикла можно будет говорить, только если в ближайшее время начнется интенсивный рост пятен.
Интерфакс - Россия 04:49
Происшествия
В Бурятии найден мёртвым контрактник
REGNUM 02:46
Шоу-бизнес
70-летний Борис Грачевский высказался о беременности молодой жены
70-летний Борис Грачевский высказался о беременности молодой жены Молодую супругу Бориса Грачевского подозревают в беременности.
Экспресс газета 06:16
Политика
Песков заявил, что Моралес не просил убежища в России
Объявивший об уходе в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес не просил о предоставлении ему убежища в России.
ТАСС 06:16
Технологии
Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress
Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).
Экономика сегодня вчера в 16:10
Общество
Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню
Газета.Ru вчера в 13:30
Футбол
Головин вошел в сборную тура по версии L’Equipe
Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин вошел в символическую сборную 12-го тура чемпионата Франции по версии L'Equipe.
Спорт-Экспресс 00:55
Общество
FT: семья Асада купила 19 апартаментов в «Москва-сити»
Родственники президента Сирии Башара Асада в разные годы купили не менее 19 апартаментов в жилых комплексах на территории «Москва-сити», 18 из них – в комплексе «Город столиц», еще один – в башне «Федерация».
Ведомости 04:37
Недвижимость
Количество новостроек в новой Москве упало до минимума
"Девелоперы вели реализацию 26 проектов новостроек, что стало самым низким значением за всю семилетнюю историю рынка присоединенных территорий", - подчеркнули в компании.
Интерфакс 02:59
Кино
Зрители в США выбрали лучший фильм года
Победителем американской кинопремии People's Choice Awards в категории "Фильм 2019 года" стала картина "Мстители: Финал".
ТАСС 06:20
Общество
Nord Stream 2 AG начал арбитраж против Евросоюза
Компания — оператор проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG начала арбитраж против Евросоюза из-за несоответствия поправок к газовой директиве Энергетической хартии.
RT на русском 05:49
Политика
«Мы обрели очередного царя»: Галкин пошутил о Путине
Юморист и телеведущий Максим Галкин пошутил про цензуру на отечественном телевидении, президента и оппозицию.
Infox.ru 03:41
Происшествия
Житель Забайкалья ранил своего годовалого сына и убил двух женщин
Жителю Агинского района Забайкальского края предъявили обвинение в убийстве гражданской жены и ее сестры, а также в попытке убить собственного годовалого сына, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
Интерфакс 05:26
Происшествия
В правительстве Оренбургской области опровергли информацию об обысках
Сотрудники правоохранительных органов работают с архивными документами в здании Дома советов в Оренбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области, опровергнув информацию об обысках в одном из министерств региона, распространенную местными СМИ.
ТАСС 04:59
Происшествия
В московском метро погибла упавшая под прибывший поезд женщина
Вечером 30 октября пассажир упал на пути под прибывающий поезд на станции «Маяковская» Замоскворецкой линии.
РБК 04:55
Общество
Россия оказалась в числе самых пьющих стран мира
В числе стран, где высоко потребление алкогольных напитков, вошла и Россия, оказавшись на седьмом месте рейтинга.
REGNUM 01:31
Общество
Организатор «Белых касок» Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле
Организатор "Белых касок" и бывший офицер британской разведки Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле, передает Diriliş Postası.
Газета.Ru 05:51
Фигурное катание
Щербакова выиграла Гран-при Китая
Bookmaker-ratings.ru 09 ноября в 05:31
Происшествия
На борту летевшего из Сургута в Махачкалу самолета умер пассажир
По итогам проверки примут процессуальное решение.
Замана 05:22
Общество
Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин наградил композитора и народную артистку СССР Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного.
ТК Звезда вчера в 09:43
Космос
Ученый показал, как вращаются планеты Солнечной системы
10.11.2019 Большинство планет Солнечной системы вращается против часовой стрелки. Исключением являются только Венера и Уран.
Портал Поиск вчера в 11:04
Политика
МИД Германии ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
7 ноября в интервью британскому журналу The Economist Эммануэль Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по альянсу.
Известия 05:29
Технологии
WhatsApp начал массово блокировать пользователей
Пользователи популярного мессенджера WhatsApp массово жалуются на блокировку аккаунтов, спровоцированную желанием разработчиков сервиса бороться с "сомнительными" группами.
Planet Today 04:26