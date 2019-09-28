Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессКрыховяк установил личный рекорд

Локомотив — Зенит
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
Гжегож Крыховяк
20′
Гжегож Крыховяк
48′
60′
Сердар Азмун
Далер Кузяев
70′
Юрий Жирков
Роберт Мак
82′
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
83′
Далер Кузяев
85′
Вильмар Барриос
90′
Ярослав Ракицкий
Федор Смолов
Александр Коломейцев
90′+2′
В матче 11-го тура против «Зенита» Гжегож Крыховяк забил пятый гол в премьер-лиге-2019/20 и установил личный рекорд по результативности в рамках одного турнира. Ранее поляк никогда не отличался более четырех раз за один чемпионат.
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