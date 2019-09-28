Футбол
Спорт-ЭкспрессКрыховяк установил личный рекорд
Гжегож Крыховяк
|20′
Гжегож Крыховяк
|48′
|60′
Сердар Азмун
Далер Кузяев
|70′
Юрий Жирков
Роберт Мак
|82′
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
|83′
Далер Кузяев
|85′
Вильмар Барриос
|90′
Ярослав Ракицкий
Федор Смолов
Александр Коломейцев
|90′+2′
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хёведес
14
Чорлука
31
Рыбус
17
Жемалетдинов
6
Баринов
7
Крыховяк
27
Серкейра
23
Мариу
18
Коломейцев
99
Лунев
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
20
Мак
27
Оздоев
5
Барриос
3
Сантос
22
Дзюба
91
Сутормин
14
Кузяев
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
В матче 11-го тура против «Зенита» Гжегож Крыховяк забил пятый гол в премьер-лиге-2019/20 и установил личный рекорд по результативности в рамках одного турнира. Ранее поляк никогда не отличался более четырех раз за один чемпионат.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 18:27, Вашингтон
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