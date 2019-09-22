Определен лучший игрок матча 10-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Локомотивом». Им стал полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк, который отметился голевой передачей во время гола Дмитрия Баринова. Встреча прошла на стадионе "Газовик" в Оренбурге и завершилась победой "Локомотива" — 3:2.

Происшествия В Брянске арестовали сотрудника спецсвязи, застрелившего двоих коллег Советский районный суд Брянска арестовал на два месяца сотрудника спецсвязи, обвиняемого в убийстве двух своих коллег, хищении 7 млн рублей и оружия.

Футбол Хохлов намекнул на уход с поста главного тренера «Динамо» Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов не стал исключать своего ухода из столичного клуба.

Экономика В России предложили ввести «индекс самогона» Российские ученые предложили ввести индекс производства самогона для определения кризиса.

Футбол Слуцкий собакой загипнотизировал Березуцких Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий опубликовал шуточный ролик, в котором при помощи собаки загипнотизировал Алексея и Василия Березуцких и членов их семьи.

Общество Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.

Хоккей Два очка Гусева помогли «Нью-Джерси» обыграть «Айлендерс» В составе Дэвилз дубль на свой счет записал Йеспер Буквист, также заброшенными шайбами отметились Никита Гусев и Уилл Батчер.

Происшествия В Москве неизвестный украл у безработного BMW за 8,5 млн руб По данным ТАСС и АГН «Москва», из автосалона украли BMW X7, продажи которого стартовали в марте. Сумма ущерба составила 9 млн руб.

Происшествия Пираты освободили захваченных возле Камеруна российских моряков Пираты освободили российских моряков, которые были захвачены у берегов Камеруна. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Политика Шойгу оценил возможность войны между Россией и Украиной Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу оценил возможность прямого военного столкновения между армиями России и Украины.

Кино Сталлоне рассказал, кто из актёров претендовал на роль Рэмбо "Рэмбо: Первая кровь" сняли в 1982 году, фильм собрал в мировом прокате более 125,2 миллиона долларов.

Религия В РПЦ назвали действенный способ избавления от привычки ругаться матом Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов рассказал о том, как избавиться от привычки ругаться матом.

Здоровье Названа простая еда, от которой зависит продолжительность жизни По словам эксперта, между высокой продолжительностью жизни и употреблением некоторых продуктов есть прямая связь.

Армия и оружие Киев заявляет о подготовке отвода войск в Донбассе Генерал-лейтенант, командующий группировкой ВСУ на востоке Украины Владимир Кравченко на встрече с постоянным представителем Программы развития ООН в Киеве Оснат Лубрани заявил, что в настоящее время проводятся подготовительные мероприятия, предусматривающие отвод войск по всей длине линии разграничения.

Политика Украина отменила участие в сессии ПАСЕ Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Политика Bloomberg: Путин планирует одобрить Парижское соглашение по климату Президент России Владимир Путин принял решение ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года.

Путешествия В Тунисе туристов заблокировали в отеле из-за неоплаченных туров Сотрудники отеля Les Orangers в Хаммамете не дали десяткам британских клиентов туроператора Thomas Cook покинуть гостиницу и потребовали еще раз заплатить за проживание, пишет The Independent.

Общество Со вторника москвичей ждет ясная погода Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию Вторую операцию перенесла актриса Анастасия Заворотнюк. У врачей есть надежда на улучшение состояния артистки.

Армия и оружие Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.

Политика Трамп призвал ЕС больше тратить на Украину Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал Евросоюз выделять больше денег Украине, потому что у той много проблем.

Путешествия Названы основные причины смерти российских туристов в Турции Ранее российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал РИА Новости, что нынешний туристический сезон "оказался очень тяжелым в том, что касается числа происшествий с российскими туристами на юге Турции".