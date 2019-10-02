Лига чемпионов

RT на русскомRT на русскомКрыховяк заявил, что в «Локомотиве» довольны игрой с «Атлетико»

Локомотив — Атлетико
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Локомотив»
29′
Томас Парти
Рифат Жемалетдинов
Брайан Идову
33′
48′
Жоау Феликс
58′
Томас Парти
Владислав Игнатьев
62′
77′
Диего Коста
Тома Лемар
Владислав Игнатьев
Эдер
80′
82′
Фелипе
Федор Смолов
Александр Коломейцев
83′
84′
Жоау Феликс
Марио Эрмосо
Жоау Мариу
85′
87′
Коке
Анхель Корреа
Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк заявил, что игроки команды удовлетворены своей игрой в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико», несмотря на поражение.
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