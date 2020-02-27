В стартовом матче 20-го тура РПЛ «Крылья Советов» примут «Оренбург» на поле «Самара Арены». Первая встреча Премьер-лиги в новом году состоится в пятницу, 28 февраля. Начало – в 18:30 по московскому времени.

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Религия РПЦ потребовала передать ей часовню Спаса на Крови Митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий обратился к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой передать в ведение РПЦ часовню-ризницу собора Спас на Крови, передает Znak.com со ссылкой на депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника.

Общество Путин и Собянин открыли тематический парк развлечений «Остров Мечты» Мэр Москвы Сергей Собянин совместно с президентом России Владимиром Путиным прибыли сегодня в Нагатинскую пойму, где дали старт работе нового парка развлечений «Остров мечты».

Политика Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в сирийском Идлибе Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону обстановку в Идлибе, говорится распространенном в пятницу в Анкаре сообщении администрации турецкого лидера.

Политика Зеленский созывает внеочередное заседание Рады Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.

Музыка Александр Панайотов представит Россию на «Евровидении» Именно 35-летний певец будет отстаивать честь страны в конкурсе, который пройдет в Роттердаме в середине мая.

Экономика Силуанов объяснил падение рубля Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.

Экономика Российский рынок акций падает из-за коронавируса На рынке наблюдается снижение спроса на рисковые активы и акции российских компаний. Главные индексы Мосбиржи уже упали на 5-7%.

Здоровье Российский вирусолог назвал главное отличие коронавируса от ОРВИ Как сообщает Today News Ufa, директор Института медицинской паразитологии Александр Лукашевич рассказал, что при попадании короновируса в организм температура тела редко поднимается до критических значений.

Наука Медики обнаружили новый тип шизофрении Ученые из США, Китая и Германии проанализировали результаты сканирования мозга более 300 пациентов.