РПЛ

MetaratingsMetaratingsРПЛ. «Крылья Советов» и «Оренбург» откроют вторую часть чемпионата

В стартовом матче 20-го тура РПЛ «Крылья Советов» примут «Оренбург» на поле «Самара Арены». Первая встреча Премьер-лиги в новом году состоится в пятницу, 28 февраля. Начало – в 18:30 по московскому времени.
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РПЛ. «Крылья Советов» — «Оренбург». Видеотрансляция

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