РПЛ
MetaratingsРПЛ. «Крылья Советов» и «Оренбург» откроют вторую часть чемпионата
В стартовом матче 20-го тура РПЛ «Крылья Советов» примут «Оренбург» на поле «Самара Арены». Первая встреча Премьер-лиги в новом году состоится в пятницу, 28 февраля. Начало – в 18:30 по московскому времени.
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Спорт-Экспрессвчера в 16:15
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