РПЛ
ODDS.ruКрылья Советов — Рубин 0:0
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
|7′
Николай Поярков
Никита Чернов
|18′
|46′
Игорь Коновалов
|61′
Александр Ташаев
Александр Гацкан
|72′
|72′
Вячеслав Подберезкин
Павел Могилевец
Дмитрий Комбаров
Раду Гынсарь
|73′
Антон Зиньковский
Деян Радоньич
|77′
|82′
Александр Ташаев
Хвича Кварацхелия
|89′
Зураб Давиташвили
Евгений Марков
Артем Тимофеев
|90′+5′
|90′+5′
Хвича Кварацхелия
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
Calov
1
Рыжиков
2
Полуяхтов
50
Карпов
3
Чернов
14
Гынсарь
77
Кабутов
40
Тимофеев
9
Радоньич
8
Гацкан
99
Канунников
7
Соболев
22
Дюпин
29
Денисов
5
Уремович
80
Сорокин
71
Поярков
21
Кварацхелия
18
Могилевец
10
Коновалов
12
Зуев
20
Марков
8
Кьяртанссон
Рубин
Расстановка 4‑5‑1
«Крылья Советов» принимали в 15-м туре РПЛ «Рубин». Поединок завершился нулевой ничьей. «КС» набрали 18 баллов и переместились на шестое место в турнирной таблице РПЛ.
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