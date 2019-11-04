«Крылья Советов» принимали в 15-м туре РПЛ «Рубин». Поединок завершился нулевой ничьей. «КС» набрали 18 баллов и переместились на шестое место в турнирной таблице РПЛ.

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