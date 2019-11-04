РПЛ

ODDS.ruODDS.ruКрылья Советов — Рубин 0:0

Крылья Советов — Рубин
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
7′
Николай Поярков
Никита Чернов
18′
46′
Игорь Коновалов
61′
Александр Ташаев
Александр Гацкан
72′
72′
Вячеслав Подберезкин
Павел Могилевец
Дмитрий Комбаров
Раду Гынсарь
73′
Антон Зиньковский
Деян Радоньич
77′
82′
Александр Ташаев
Хвича Кварацхелия
89′
Зураб Давиташвили
Евгений Марков
Артем Тимофеев
90′+5′
90′+5′
Хвича Кварацхелия
«Крылья Советов» принимали в 15-м туре РПЛ «Рубин». Поединок завершился нулевой ничьей. «КС» набрали 18 баллов и переместились на шестое место в турнирной таблице РПЛ.
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