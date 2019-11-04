РПЛ

Красная веснаКрасная веснаКрылья Советов — Рубин 0:0

Крылья Советов — Рубин
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
7′
Николай Поярков
Никита Чернов
18′
46′
Игорь Коновалов
61′
Александр Ташаев
Александр Гацкан
72′
72′
Вячеслав Подберезкин
Павел Могилевец
Дмитрий Комбаров
Раду Гынсарь
73′
Антон Зиньковский
Деян Радоньич
77′
82′
Александр Ташаев
Хвича Кварацхелия
89′
Зураб Давиташвили
Евгений Марков
Артем Тимофеев
90′+5′
90′+5′
Хвича Кварацхелия
Самарские «Крылья Советов» дома сыграли вничью с казанским «Рубином» 4 ноября в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.
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