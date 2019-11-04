РПЛ

Красная веснаКрасная веснаКрылья Советов — Рубин 0:0

Крылья Советов — Рубин
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
7′
Николай Поярков
Никита Чернов
18′
46′
Игорь Коновалов
61′
Александр Ташаев
Александр Гацкан
72′
72′
Вячеслав Подберезкин
Павел Могилевец
Дмитрий Комбаров
Раду Гынсарь
73′
Антон Зиньковский
Деян Радоньич
77′
82′
Александр Ташаев
Хвича Кварацхелия
89′
Зураб Давиташвили
Евгений Марков
Артем Тимофеев
90′+5′
90′+5′
Хвича Кварацхелия
Самарские «Крылья Советов» дома сыграли вничью с казанским «Рубином» 4 ноября в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

На матче «Крыльев Советов» - «Рубин» фанаты устроили потасовку

КП - Самара11:34

«Рубин» сыграл четыре из пяти последних матчей со счетом 0:0

Sports.ru11:01

«Крылья Советов» и «Рубин» сыграли вничью в матче РПЛ

Чемпионат10:24

«Крылья Советов» и «Рубин» сыграли вничью

Bookmaker-ratings.ru10:23

«Крылья Советов» и «Рубин» сыграли вничью

Спорт-Экспресс10:23

«Крылья Советов» и «Рубин» сыграли вничью

Sport24.ru10:25

«Крылья Советов» разошлись миром с «Рубином»

LiveSport.ru10:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 13:25, Ашберн
Политика

Путин напомнил о сплоченности и отстаивании ценностей

4 ноября Россия отметила День народного единства — праздник, установленный в память об освобождении Москвы от польских интервентов, освобождении, которое положило конец одной из самых трагических эпох в истории страны, — Смутному времени.
Вести.Ru 12:37
Политика

Украина поручила Эстонии очернить в ЕС проект «Северный поток-2»

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал Эстонию усилить противодействие реализации проекта «Северный поток-2», в том числе путем скоординированных действий.
REGNUM 11:28
Футбол

«Спартак» уступил «Арсеналу» и проиграл первый матч при Тедеско

Московский "Спартак" на своем поле проиграл тульскому "Арсеналу" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 13:00
Шоу-бизнес

Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу

Пиар-директор певца Дениса Клявера подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери.
Известия 03:21
Политика

Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД

Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Известия 12:21
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Кино

«Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях

РЕН ТВ 05:08
Армия и оружие

Военные НАТО пожаловались на преследование их семей русскими

Piter.tv 01 ноября в 12:35
Фигурное катание

Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке

В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру вчера в 04:24
Шоу-бизнес

Виктор Дробыш рассказал о секс-скандале Стаса Пьехи на «Фабрике звезд»

Продюсер Виктор Дробыш пришел в студию программы «Секрет на миллион», чтобы поддержать своего коллегу и друга Стаса Пьеху.
КП - Санкт-Петербург вчера в 08:17
Спорт

Лыжник Устюгов «похоронил» Олимпиаду

Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал об отношении к Олимпийским играм. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Lenta.ru 11:49
Шоу-бизнес

Муж Лолиты назвал причину расставания с ней

Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости 05:59
Культура

Умерла актриса и певица Мари Лафоре

В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском вчера в 08:44
Религия

4 ноября православные празднуют день Казанской иконы Божьей Матери

В Волгоградской области в день Казанской иконы Божьей Матери в 11 часов православные пройдут крестным ходом по городу Волжскому.
НовостиВолгограда.ру 00:56
Политика

Жена беглого генпрокурора Украины Луценко сложила депутатский мандат

Депутат от "Евросолидарности" и супруга беглого экс-генпрокурора Украины Луценко подтвердила, что написала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий из-за проблем со здоровьем.
ИА Новороссия 07:10
Происшествия

Самолет с неисправностями в системе сел в Шереметьево

Самолет Boeing 737, который следовал по маршруту Франкфурт-Москва, приземлился в Шереметьево после срабатывания датчика неисправности гидравлической системы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Газета.Ru 10:21
Общество

Путин ввел штрафы за производство порошкового алкоголя

Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы за производство порошкового алкоголя.
РБК 12:04
Армия и оружие

Хорватия закупает американские вертолёты UH-60M Black Hawk

Демонстрация вертолета Sikorsky UH-60M Black Hawk армии США в Хорватии в аэропорту Плесо (Загреб) 30 октября этого года Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency – DSCA) направило в Конгресс США уведомление о планируемой предстоящей продаже Хорватии двух многоцелевых вертолетов Sikorsky UH-60M Black Hawk новой постройки.
Военное обозрение вчера в 09:00
Происшествия

В Забайкалье задержан четвертый фигурант дела о насилии и убийстве

Газета.Ru 05:26
Общество

«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома»

Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.
REGNUM 02 ноября в 11:47
Шоу-бизнес

Катя Варнава сняла всю одежду и пригрозила побриться

Российская комедийная актриса Катя Варнава выложила в Instagram фото, где предстала в довольно необычном образе.
Московский Комсомолец 10:24
Политика

Украина, Норвегия, Черногория и Албания продлили санкции против России

Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к сентябрьскому решению Евросоюза продлить антироссийские санкции.
РИА Новости 12:50
Политика

Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Известия вчера в 13:10
Культура

Президент поздравил Градского с юбилеем

Российский лидер Владимир Путин в поздравлении отметил "большой и щедрый талант, уникальные вокальные данные, безукоризненный художественный вкус" Александра Градского.
The Moscow Post вчера в 03:30
Политика

США ввели новые санкции против Ирана

Американский Минфин объявил о новых санкциях против Ирана. Под ограничительные меры попал Генштаб иранских Вооруженных сил.
РИА Новости 12:26
Армия и оружие

Учения ВМФ и ВКС РФ прошли в Средиземном море

Командир оперативного командования в дальней оперативной зоне капитан первого ранга Сергей Тронев сообщил, что в акватории Средиземного моря прошли совместные учения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил РФ, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 22:23
Политика

Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли

В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.
РБК 07:30
Политика

Большинство лидеров АСЕАН проигнорировали саммит с США

ТАСС 01:33
Общество

Британские власти понизили уровень террористической угрозы

Власти Великобритании понизили уровень террористической угрозы в стране с «серьёзного» до «существенного», при этом терроризм остаётся одним из наиболее явных и непосредственных рисков для нацбезопасности Королевства, заявила глава МВД Прити Пател.
Парламентская газета 09:52
Музыка

Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Вести.Ru 13:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное