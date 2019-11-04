РПЛ

Нева СпортНева Спорт«Крылья Советов» и «Рубин» сыграли вничью в Самаре

Крылья Советов — Рубин
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
7′
Николай Поярков
Никита Чернов
18′
46′
Игорь Коновалов
61′
Александр Ташаев
Александр Гацкан
72′
72′
Вячеслав Подберезкин
Павел Могилевец
Дмитрий Комбаров
Раду Гынсарь
73′
Антон Зиньковский
Деян Радоньич
77′
82′
Александр Ташаев
Хвича Кварацхелия
89′
Зураб Давиташвили
Евгений Марков
Артем Тимофеев
90′+5′
90′+5′
Хвича Кварацхелия
В матче 15-го тура российской премьер-лиги самарские "Крылья Советов" дома сыграли вничью с казанским "Рубином" со счетом 0:0. Небольшое преимущество по ударам имели самарцы — 13 против 9, в створ также чаще били хозяева семь раз против четырех. Владели мячом чаще казанцы — 55% против 45%.
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