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Армия и оружие В США заявили о неготовности противостоять угрозам РЭБ Эксперты заявили, что военнослужащие США «забыли основные уроки радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и их не заставляют переучивать эти навыки, так как даже крупные учения нереально просты».

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