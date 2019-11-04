РПЛ

News.ruNews.ru«Крылья Советов» и «Рубин» сыграли вничью в матче РПЛ

Крылья Советов — Рубин
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
7′
Николай Поярков
Никита Чернов
18′
46′
Игорь Коновалов
61′
Александр Ташаев
Александр Гацкан
72′
72′
Вячеслав Подберезкин
Павел Могилевец
Дмитрий Комбаров
Раду Гынсарь
73′
Антон Зиньковский
Деян Радоньич
77′
82′
Александр Ташаев
Хвича Кварацхелия
89′
Зураб Давиташвили
Евгений Марков
Артем Тимофеев
90′+5′
90′+5′
Хвича Кварацхелия
Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с казанским «Рубином» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 0:0. Лучшим игроком матча по мнению экспертов был признан вратарь «Рубина» Юрий Дюпин.
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