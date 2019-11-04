Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с казанским «Рубином» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 0:0. Лучшим игроком матча по мнению экспертов был признан вратарь «Рубина» Юрий Дюпин.

«Крылья Советов» и «Рубин» сыграли вничью в матче РПЛ

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