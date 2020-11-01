РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессКрылья Советов — Тамбов 0:0 (1-й тайм)

Крылья Советов — Тамбов
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
7′
Гурам Тетрашвили
Бывший нападающий сборной России, «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин и народный артист России и болельщик «Зенита» Сергей Мигицко поделились прогнозами на 11-й тур РПЛ. "Крылья Советов" — "Тамбов" Крылья Советов — Тамбов Булыкин — 1:0.
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РПЛ. «Локомотив» принимает «Зенит» и другие матчи 11-го тура

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