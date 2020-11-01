РПЛ
Спорт-ЭкспрессКрылья Советов — Тамбов 0:0 (1-й тайм)
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
|7′
Гурам Тетрашвили
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
1
Рыжиков
22
Анюков
50
Карпов
3
Чернов
23
Комбаров
77
Кабутов
28
Антон
20
Мияйлович
8
Гацкан
17
Зиньковский
7
Соболев
88
Шелия
2
Рыбин
58
Ойеволе
27
Грицаенко
55
Осипенко
30
Таказов
19
Мелкадзе
3
Тетрашвили
25
Карасев
77
Костюков
13
Обухов
Тамбов
Расстановка 5‑4‑1
Бывший нападающий сборной России, «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин и народный артист России и болельщик «Зенита» Сергей Мигицко поделились прогнозами на 11-й тур РПЛ. "Крылья Советов" — "Тамбов" Крылья Советов — Тамбов Булыкин — 1:0.
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Локомотив - Зенит 28 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 11 тура чемпионата России по футболу РПЛ
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