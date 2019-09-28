РПЛ
ЧемпионатКрылья Советов — Тамбов 2:0
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
|7′
Гурам Тетрашвили
|37′
Алексей Рыбин
Паул Антон
|38′
Александр Анюков
|45′+2′
|46′
Алексей Рыбин
Антон Килин
|47′
Павел Карасев
|54′
Георгий Мелкадзе
Никита Чернов
|54′
Дмитрий Кабутов
|65′
Александр Гацкан
Деян Радоньич
|66′
Дмитрий Кабутов
Максим Канунников
|68′
|71′
Адессойе Ойеволе
|72′
Сослан Таказов
Александр Соболев
|73′
Максим Канунников
|74′
Максим Карпов
|76′
|80′
Максим Осипенко
Хызыр Аппаев
|80′
Михаил Костюков
Олег Чернышев
Паул Антон
Артем Тимофеев
|81′
|87′
Алексей Грицаенко
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
1
Рыжиков
22
Анюков
50
Карпов
3
Чернов
23
Комбаров
99
Канунников
40
Тимофеев
20
Мияйлович
9
Радоньич
17
Зиньковский
7
Соболев
88
Шелия
8
Килин
58
Ойеволе
27
Грицаенко
14
Аппаев
30
Таказов
19
Мелкадзе
3
Тетрашвили
25
Карасев
7
Чернышов
13
Обухов
Тамбов
Расстановка 5‑4‑1
«Тамбов» в своём «твиттере» поздравил с днём рождения главного тренера Александра Григоряна.
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Александр Григорян: «Пенальти не было. Какого черта мы дальше будем что-то анализировать?»
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«Пенальти не было. Какого черта мы будем что-то анализировать?» Григорян недоволен судейством
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 06:17, Вашингтон
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