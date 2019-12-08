РПЛ
MetaratingsКрылья Советов — Урал 2:3
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
Никита Чернов
|21′
|26′
Артем Фидлер
|43′
Павел Погребняк
|50′
Павел Погребняк
|53′
Вараздат Ароян
|54′
Артем Фидлер
Андрей Егорычев
Александр Гацкан
Деян Радоньич
|55′
Антон Терехов
Дмитрий Кабутов
|61′
Срджан Мияйлович
|63′
Деян Радоньич
|64′
|69′
Михал Кухарчик
Юрий Бавин
Александр Анюков
|78′
|83′
Отман Эль-Кабир
Александр Соболев
|87′
|90′+3′
Михаил Меркулов
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
1
Рыжиков
22
Анюков
50
Карпов
3
Чернов
2
Полуяхтов
17
Зиньковский
20
Мияйлович
40
Тимофеев
9
Радоньич
77
Кабутов
7
Соболев
31
Годзюр
15
Кулаков
3
Ароян
19
Поляков
27
Меркулов
14
Бавин
44
Егорычев
10
Бикфалви
6
Аугустыняк
58
Эль-Кабир
88
Погребняк
2 ×
Урал
Расстановка 4‑5‑1
В матче 19-го тура российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» встречались с «Уралом». Изначально букмекеры отдавали предпочтение хозяевам поля, но на деле оказалось всё иначе. После гола Никиты Чернова «Крылья Советов» повели в счёте, но не на долго.
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