РПЛ

MetaratingsMetaratingsКрылья Советов — Урал 2:3

Крылья Советов — Урал
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
Никита Чернов
21′
26′
Артем Фидлер
43′
Павел Погребняк
50′
Павел Погребняк
53′
Вараздат Ароян
54′
Артем Фидлер
Андрей Егорычев
Александр Гацкан
Деян Радоньич
55′
Антон Терехов
Дмитрий Кабутов
61′
Срджан Мияйлович
63′
Деян Радоньич
64′
69′
Михал Кухарчик
Юрий Бавин
Александр Анюков
78′
83′
Отман Эль-Кабир
Александр Соболев
87′
90′+3′
Михаил Меркулов
В матче 19-го тура российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» встречались с «Уралом». Изначально букмекеры отдавали предпочтение хозяевам поля, но на деле оказалось всё иначе. После гола Никиты Чернова «Крылья Советов» повели в счёте, но не на долго.
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