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RT на русскомRT на русскомКрылья Советов — Зенит 0:1 (2-й тайм)

Крылья Советов — Зенит
0 – 1
2-й тайм
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Дзюба остался в запасе «Зенита» на матч 14-го тура с «Крыльями Советов». На острие атаки команды сыграет иранец Сердар Азмун. Встреча пройдёт в Самаре на стадионе «Самара Арена» 27 октября, начало — в 14:00 мск.
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