Дзюба остался в запасе «Зенита» на матч 14-го тура с «Крыльями Советов». На острие атаки команды сыграет иранец Сердар Азмун. Встреча пройдёт в Самаре на стадионе «Самара Арена» 27 октября, начало — в 14:00 мск.

Спорт день за днем

Происшествия 12-летний российский школьник жестоко убил свою мать 18 августа стало известно, что в селе Патрикеево Ульяновской области 16-летний россиянин, согласно предварительной версии, зарубил топором свою мать, двоих детей, бабушку и дедушку, после чего совершил самоубийство.

Фигурное катание Российская фигуристка Трусова победила на Skate Canada Российская 15-летняя фигуристка Александра Трусова победила на втором этапе Гран-при в Канаде.

Политика Алиханов назвал фантастикой план по «захвату» Калининграда НАТО Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сравнил с «бульварной фантастикой» доклад старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда Ричарда Хукера о сценарии захвата Калининграда силами НАТО.

Происшествия В Донецке взорвали вышку сотовой связи В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.

Происшествия ФСБ предотвратила расстрел в подмосковном колледже В Московской области сотрудники ФСБ в ходе совместной операции с МВД задержали студента одного из колледжей, который готовил нападение на однокурсников, сообщает ТАСС.

Происшествия В ДТП в Челябинской области погибли четыре человека Как сообщили в пресс-службе УМВД Челябинской области, авария произошла на девятом километре трассы Чебаркуль-Мисяш.

Экономика Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.

Здоровье Врач назвал симптомы, при которых нужна срочная колоноскопия Вялов рассказал, при каких симптомах человеку следует обязательно проверить состояние толстой кишки.

Шоу-бизнес Самбурская намекнула, что Малахов предлагал ей заняться эскортом Актриса Настасья Самбурская вслед за Натальей Рудовой обвинила Андрея Малахова в предложении заняться вещами, схожими с оказанием эскорт-услуг.

Происшествия Рязанский священник избил свою жену Родственники жены иерея Казанского женского монастыря Владимира Покровского сообщили, что священник в Рязани избил свою жену.

Авто «УАЗ» рассказал об уникальном автодоме на базе «Буханки» На сей раз внимания удостоился автодом Adventure Camper, построенный итальянской фирмой Schieppati на базе УАЗ-452 «Буханка».

Шоу-бизнес Участник «Голоса» объяснил свое поведение на проекте Причину своего «оскорбительного» поведения рассказал участник шоу «Голос» в своем Instagram 26 октября.

Общество Вильфанд предупредил о существенном похолодании в Москве Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал RT о погоде в Москве на следующей неделе.

Армия и оружие Китайский лётчик прокомментировал особенности истребителя J-20 На китайском телевидении вышло интервью с пилотом новейшего китайского истребителя J-20.

Общество Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.

Общество В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум» Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.

Политика На Украину прибыла делегация Венецианской комиссии из-за закона о языке Замглавы МИД Украины Василий Боднар встретился с делегацией Венецианской комиссии, прибывшей для изучения аспектов внедрения закона о языке.

Политика США осудили решение Совета ЕС по Македонии и Албании 24 октября США выступили с критикой решения Совета ЕС отложить начало переговоров с Албанией и Северной Македонией до весны будущего года.

Общество Украинца осудили за футболку с гербом СССР Суд в Кривом Роге признал украинца виновным в нарушении запрета на использование «символики коммунистического тоталитарного режима» — он носил футболку с гербом СССР.

Общество «Победа» повысит цены на зарубежные перелеты только на 5 евро Лоукостер "Победа" с понедельника, 28 октября, повысит стоимость своих авиабилетов с вылетом из зарубежных аэропортов в Россию только на 5 евро (более 350 рублей) вместо 25 евро, сообщают СМИ со ссылкой на представителя компании.

Политика Новак: Строительство «Турецкого потока» будет завершено в срок Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая.

Экономика Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками.