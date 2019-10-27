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РИА НовостиГолы Жиркова и Дзюбы принесли «Зениту» победу над «Крыльями Советов»
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
Санкт-петербургский "Зенит" обыграл самарские "Крылья Советов" в матче 14-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Самаре завершилась со счетом 2:0. Голы забили Юрий Жирков (на 28-й минуте) и Артем Дзюба (90+3).
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Юрий Жирков: У нас большой состав, так что есть кем подменить уставших игроков
Bookmaker-ratings.ru10:37
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