Санкт-петербургский "Зенит" обыграл самарские "Крылья Советов" в матче 14-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Самаре завершилась со счетом 2:0. Голы забили Юрий Жирков (на 28-й минуте) и Артем Дзюба (90+3).

Голы Жиркова и Дзюбы принесли «Зениту» победу над «Крыльями Советов»

Армия и оружие В Минобороны усомнились в ликвидации главаря ИГ Увеличение числа участников операции США по ликвидации Абу Бакра аль-Багдади — лидера запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) — порождает вопросы и сомнения в ее реальности.

Шоу-бизнес На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.

Общество Шнуров попытался списать диктант у Шойгу Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров признался в попытке списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу, передает РИА Новости.