РПЛ
BobsoccerКрылья Советов — Зенит 0:2
Чемпионат России, 27 октября
Самара, Самара Арена
|24′
Вячеслав Караваев
|28′
Юрий Жирков
Паул Антон
Дмитрий Кабутов
|60′
|64′
Далер Кузяев
Артем Дзюба
Срджан Мияйлович
|67′
Антон Зиньковский
Деян Радоньич
|77′
|78′
Себастьян Дриусси
Роберт Мак
Дмитрий Комбаров
|85′
Максим Канунников
Антон Терехов
|87′
|88′
Юрий Жирков
Алексей Сутормин
|90′+4′
Артем Дзюба
Крылья Советов
Расстановка 4‑4‑2
1
Рыжиков
50
Карпов
23
Комбаров
2
Полуяхтов
3
Чернов
77
Кабутов
8
Гацкан
9
Радоньич
20
Мияйлович
10
Терехов
7
Соболев
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
22
Дзюба
27
Оздоев
5
Барриос
91
Сутормин
20
Мак
7
Азмун
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
В Самаре проходит матч 14 тура чемпионата России по футболу между местными "Крыльями Советов" и одним из лидеров турнира - "Зенитом". На 28-й минуте игры счет открыл защитник "Зенита" Юрий Жирков. Отметим, что лучший бомбардир петербургского клуба Артем Дзюба остался в запасе на эту игру.
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Артем Дзюба: Ракицкий – лучший защитник в России, да и в мире, что уж скрывать
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено вчера в 23:54, Вашингтон
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