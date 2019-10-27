В Самаре проходит матч 14 тура чемпионата России по футболу между местными "Крыльями Советов" и одним из лидеров турнира - "Зенитом". На 28-й минуте игры счет открыл защитник "Зенита" Юрий Жирков. Отметим, что лучший бомбардир петербургского клуба Артем Дзюба остался в запасе на эту игру.

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