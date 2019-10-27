Дзюба остался в запасе «Зенита» на матч 14-го тура с «Крыльями Советов». На острие атаки команды сыграет иранец Сердар Азмун. Встреча пройдёт в Самаре на стадионе «Самара Арена» 27 октября, начало — в 14:00 мск.

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Авто Toyota RAV4 пятого поколения появился в России Компания Toyota начала принимать заказы на кроссовер Toyota RAV4 нового поколения в России в начале октября, а накануне товарные автомобили поступили в дилерские центры бренда.

Шоу-бизнес Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.

Шоу-бизнес На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.