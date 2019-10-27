РПЛ
RT на русскомКрылья Советов — Зенит 0:2
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
|24′
Вячеслав Караваев
|28′
Юрий Жирков
Паул Антон
Дмитрий Кабутов
|60′
|64′
Далер Кузяев
Артем Дзюба
Срджан Мияйлович
|67′
Антон Зиньковский
Деян Радоньич
|77′
|78′
Себастьян Дриусси
Роберт Мак
Дмитрий Комбаров
|85′
Максим Канунников
Антон Терехов
|87′
|88′
Юрий Жирков
Алексей Сутормин
|90′+4′
Артем Дзюба
Дзюба остался в запасе «Зенита» на матч 14-го тура с «Крыльями Советов». На острие атаки команды сыграет иранец Сердар Азмун. Встреча пройдёт в Самаре на стадионе «Самара Арена» 27 октября, начало — в 14:00 мск.
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