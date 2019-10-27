РПЛ

RT на русскомRT на русскомКрылья Советов — Зенит 0:2

Крылья Советов — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
24′
Вячеслав Караваев
28′
Юрий Жирков
Паул Антон
Дмитрий Кабутов
60′
64′
Далер Кузяев
Артем Дзюба
Срджан Мияйлович
67′
Антон Зиньковский
Деян Радоньич
77′
78′
Себастьян Дриусси
Роберт Мак
Дмитрий Комбаров
85′
Максим Канунников
Антон Терехов
87′
88′
Юрий Жирков
Алексей Сутормин
90′+4′
Артем Дзюба
Дзюба остался в запасе «Зенита» на матч 14-го тура с «Крыльями Советов». На острие атаки команды сыграет иранец Сердар Азмун. Встреча пройдёт в Самаре на стадионе «Самара Арена» 27 октября, начало — в 14:00 мск.
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