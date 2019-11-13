Футбол
МК-Спорт«Крылья Советов» и «Рубин» оштрафованы за драку между болельщиками
Футбольные клубы "Крылья Советов" и "Рубин" оштрафованы за драку между болельщиками на матче 15-го тура чемпионата России. Об этом в среду сообщил Глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц.
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«Им нужно было кого-то наказать»: «Рубин» вступился за сотрудника-хулигана
БИЗНЕС Online12 ноября в 07:51
«Крылья Советов» заплатят штраф в размере 520 тысяч рублей за драку на матче с «Рубином»
Волжская коммунавчера в 08:27
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Появилось видео с места стрельбы в колледже Благовещенска
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Правительство Украины отправят в изгнание из-за ошибок Зеленского
Спивак заявил, что 3 ошибки президента состоят в том, что Зеленский не начал уголовное преследование коррупционеров, не провел в жизнь принцип "закон один для всех" и не смог добиться того, чтобы украинцы начали возвращаться из эмиграции.
Политика
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Общество
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
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Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному руководству возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае.
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В «Нафтогазе» заявили об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о том, что компания не получала предложений от «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Происшествия
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Экономика
Предприниматели получат по взносу
Минфин опубликовал на regulation.gov.ru проект поправок к Налоговому кодексу, увеличивающих размер фиксированных взносов на пенсионное и медицинское страхование в 2021–2024 годах для индивидуальных предпринимателей.
Общество
Кому из знаков Зодиака 14 ноября улыбнется удача, а кому придется быть осторожнее
14 ноября Овны смогут составить планы на будущее и выстроить стратегию для достижения цели.
Общество
Минюст США: россиянину Алексею Буркову грозит до 80 лет тюрьмы
Пресс-служба Министерства юстиции США заявила, что экстрадированному из Тель-Авива гражданину РФ Алексею Буркову, обвиняемому в киберпреступлениях, грозит до 80 лет тюремного заключения.
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В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП
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Общество
Песков прокомментировал возможность введения выходного дня 31 декабря
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Общество
Банки предупредили о новом виде мошенничества с картами
Клиент банка вводит данные своей карты, с которой нужно перевести деньги.
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Общество
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Происшествия
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В Крыму назвали число переехавших на полуостров украинцев
В Крым за пять лет после воссоединения с Россией переехали 50 тыс. украинцев, а уехали с полуострова 7 тыс. украинцев, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов во время встречи с иностранными журналистами.
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Россиян ожидает зимнее бабье лето
«Жителей Центральной России вместо морозов, которые обычно уже приходят в это время, ждут зимнее бабье лето», — заявили синоптики.
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