Футбол

МК-СпортМК-Спорт«Крылья Советов» и «Рубин» оштрафованы за драку между болельщиками

Футбольные клубы "Крылья Советов" и "Рубин" оштрафованы за драку между болельщиками на матче 15-го тура чемпионата России. Об этом в среду сообщил Глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Крылья Советов» из-за драки фанатов наказаны условной дисквалификацией стадиона и крупным штрафом

Sport24.ru07:24

«Рубин» оштрафован на 200 тыс. рублей за драку фанатов в Самаре

Татар-информ10:08

«Им нужно было кого-то наказать»: «Рубин» вступился за сотрудника-хулигана

БИЗНЕС Onlineвчера в 07:51

Тедеско снова оштрафовали

Спорт-Экспресс16:18

КДК оштрафовал «Рубин» и «КС», гибель стюарда не связана с конфликтом фанатов

Чемпионат07:44

Тедеско оштрафован на 20 тысяч рублей по итогам игры с «Крыльями Советов»

РИА Новости07:57

«Крылья Советов» заплатят штраф в размере 520 тысяч рублей за драку на матче с «Рубином»

Волжская коммуна08:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 19:53, Вашингтон
Армия и оружие

На Украине началась подготовка к отмене призыва в армию

Министерство обороны Украины начало подготовку к отмене срочной службы в армии.
REGNUM вчера в 17:22
Политика

В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru 13:41
Шоу-бизнес

Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова

Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor 14:11
Шоу-бизнес

Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк

Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк В Сети появилась новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк.
Экспресс газета вчера в 01:44
Игры

Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки

С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.
Российская газета 15:25
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК 12:25
Авто

Kia рассекретила внешность новой Kia Optima

Новый Kia Optima, третье поколение, планируется к выпуску в декабре 2019 года.
SpeedMe 11 ноября в 22:00
Политика

Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике

Властям России удалось сдержать экономику России от сползания в рецессию.
РБК 16:56
Происшествия

В Самарской области потушен пожар в цехе по переработке нефтепродуктов

Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар по повышенному рангу в цехе по переработке нефтепродуктов в Самарской области.
Вести.Ru 19:35
Культура

В спектакле Максима Диденко по роману Владимира Сорокина

Спектакль Максима Диденко по одноименному роману Владимира Сорокина стал первой премьерой театра, возглавляемого теперь Константином Богомоловым.
Коммерсантъ 10 ноября в 17:25
Политика

Трамп и Эрдоган начали «решение вопроса» с закупкой российских С-400

Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашинттоне заявил, что приобретение Турцией российских комплексов С-400 создает большие вызовы для отношений двух стран.
РИА Новости 18:47
Здоровье

В Минздраве сравнили потребление алкоголя в Европе и России

Литр водки назвала смертельно опасной дозой крепкого алкоголя заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.
Экономика сегодня 11 ноября в 17:36
Происшествия

В «Артеке» школьница умерла во сне

РИА Новости 04:32
Общество

Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну

Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК 06:40
Футбол

«Ротор» в гостях переиграл «Химки»

Soccer.ru 12:33
Политика

На Украине могут разрешить продажу сельхозземель

Законопроект предусматривает отмену с 1 октября следующего года моратория на куплю-продажу сельхозземель всех форм собственности.
BFM.ru 19:30
Авто

Седан Toyota Camry получил полный привод от RAV4

Полный привод на Camry американского производства предлагается только в версии с 2,5-литровым бензиновым атмосферником мощностью 205 л.с. и восьмиступенчатым «автоматом».
Журнал Авто.ру 09:47
Культура

Шнуров допустил появление нового солиста в группе «Ленинград»

РЕН ТВ 11 ноября в 07:01
Политика

Бразилия признала Аньес исполняющей обязанности президента Боливии

Власти Бразилии, крупнейшей страны в Латинской Америке, признают оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющим обязанности президента Боливии, заявил глава бразильского МИД Эрнесту Араужу.
РИА Новости вчера в 22:34
Наука

Учеными раскрыто появление инфекции, пожирающей людей живьем

Ugpressa.ru 15:45
Происшествия

В Ростовской области задержали начальника ростовского главка ФСИН

В Ростовской области был задержан начальник главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Муслим Даххаев.
Провинция.ру 09:09
Здоровье

Доказана смертельная опасность популярной пищевой добавки

Газета Кемерова вчера в 21:34
Общество

Песков не стал комментировать историю с «Аэрофлотом» и толстым котом

Интерфакс 09:38
Спорт

Глава WADA допускает отстранение России от мирового спорта

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди прокомментировал информацию о манипуляциях данными московской антидопинговой лаборатории.
Москва 24 04:44
Экономика

В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Газета.Ru 10:50
Шоу-бизнес

Садальский рассказал о пытках доцентом Соколовым другой студентки

Российский актер Станислав Садальский на своей странице в Instagram рассказал своим фолловерам о том, что еще полтора года назад в ЖЖ он выкладывал видео Евгения Понасенкова о доценте СпбГУ Олеге Соколове, его долгих судах с ним, а также об истязании другой студентки, которое произошло 11 лет назад.
Московский Комсомолец 01:53
Экономика

«Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза»

«Газпром» отменил размещение евробондов в швейцарских франках, запланированное на этой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Ведомости 04:37
Гаджеты

Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro

Американская компания Apple представила новый ноутбук — MacBook Pro с 16-дюймовым экраном.
Известия 09:54
Общество

«Бирюзовое солнце» стало новым логотипом Санкт-Петербурга

Логотип представляет собой изображение бирюзового круга, на котором написано названием Петербурга на русском и английском языках.
Аргументы и Факты 11:37
Экономика

Госдума приняла в I чтении поправки в федеральный бюджет 2019 года

Госдума приняла в первом чтении проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
ТАСС 07:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное