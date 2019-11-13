Футбольные клубы "Крылья Советов" и "Рубин" оштрафованы за драку между болельщиками на матче 15-го тура чемпионата России. Об этом в среду сообщил Глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц.

«Крылья Советов» и «Рубин» оштрафованы за драку между болельщиками

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