Футбол

МК-СпортМК-Спорт«Крылья Советов» и «Рубин» оштрафованы за драку между болельщиками

Футбольные клубы "Крылья Советов" и "Рубин" оштрафованы за драку между болельщиками на матче 15-го тура чемпионата России. Об этом в среду сообщил Глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Крылья Советов» из-за драки фанатов наказаны условной дисквалификацией стадиона и крупным штрафом

Sport24.ru07:24

«Рубин» оштрафован на 200 тыс. рублей за драку фанатов в Самаре

Татар-информ10:08

«Им нужно было кого-то наказать»: «Рубин» вступился за сотрудника-хулигана

БИЗНЕС Onlineвчера в 07:51

Тедеско снова оштрафовали

Спорт-Экспресс16:18

КДК оштрафовал «Рубин» и «КС», гибель стюарда не связана с конфликтом фанатов

Чемпионат07:44

Тедеско оштрафован на 20 тысяч рублей по итогам игры с «Крыльями Советов»

РИА Новости07:57

«Крылья Советов» заплатят штраф в размере 520 тысяч рублей за драку на матче с «Рубином»

Волжская коммуна08:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 18:21, Ашберн
Происшествия

В «Артеке» во сне умерла девочка

BFM.ru 05:49
Политика

Рогозин ответил на слова Путина о хищениях на Восточном

Дмитрий Рогозин, возглавляющий ”Роскосмос”, ответил на слова президента России о крупных хищениях на космодроме Восточный.
Южный Федеральный вчера в 07:16
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета вчера в 21:00
Политика

Путин заявил о процветающем протекционизме в мировой торговле

«В мировой торговле все шире применяются методы недобросовестной конкуренции, односторонние санкции, в том числе политически мотивированные, процветает протекционизм», — сказал президент.
РБК 16:47
Армия и оружие

В концерне «Калашников» рассказали о достоинствах автомата АК-308

Новейший российский автомат АК-308 был разработан для поставок за рубеж, однако он может заинтересовать и отечественных заказчиков.
Москва 24 07:29
Авто

Новый Land Rover Defender снимется в новом фильме о Джеймсе Бонде

Land Rover подтвердил, что новый Defender будет играть главную роль в следующем фильме о Джеймсе Бонде.
SpeedMe вчера в 22:17
Происшествия

Следователь засекретил все материалы по делу Голунова

"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Вести.Ru 11 ноября в 06:50
Экономика

Депутаты предложили сахалинскому правительству увеличить финансирование на строительство

Двенадцать государственных программ обсудили депутаты на комитете по экономическому развитию при рассмотрении проекта закона о бюджете Сахалинской области на трехлетний период.
АСТВ 17:36
Экономика

Сотрудничество с «РОСНАНО» может принести Петербургу 10 млрд рублей

«РОСНАНО» планирует вложить в развитие национальных проектов «Цифровая экономика» и «Промышленный экспорт», реализующихся по всей России, 20 миллиардов рублей.
Gazeta.SPb 06:28
Музыка

Шнуров допустил появление нового солиста в группе «Ленинград»

РЕН ТВ 11 ноября в 07:01
Кино

В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского

Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
BFM.ru 10:22
Футбол

Жоау Мариу не поможет «Локомотиву» в нынешнем году

Московский "Локомотив" потерял одного из лидеров команды. Полузащитник Жоау Мариу сломал палец на ноге и выбыл из строя на два месяца.
Вести.Ru вчера в 10:26
Происшествия

Возлюбленная историка Соколова была убита во сне

Газета.Ru 14:03
Шоу-бизнес

Мать Ольги Копосовой насмерть сбил поезд

Спросила, какого цвета были волосы у сбитого человека.
Телепрограмма 07:33
Происшествия

В Самарской области загорелся цех по переработке нефтепродуктов

Цех по переработке нефтепродуктов загорелся в Самарской области, площадь возгорания уже составляет 420 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 17:01
Футбол

Фанат киевского «Динамо» дал объяснение звукам на матче с «Шахтёром»

Напомним, во втором тайме матча болельщики начали оскорблять полузащитника донецкой команды Тайсона на расовой почве.
Чемпионат 16:30
Политика

Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 13:29
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ вчера в 07:16
Общество

Россияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress

"За два дня 5 млн россиян совершили на AliExpress Россия более 30 млн покупок на 17,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:59
Политика

Трамп и Эрдоган взялись за решение вопроса с закупкой российских С-400

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что Вашингтон и Анкара рассчитывают в ходе переговоров разрешить ситуацию с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400, сообщает NBC News.
РБК 17:11
Футбол

«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил об уходе Ибрагимовича

Клуб североамериканской футбольной лиги MLS "Лос-Анджелес Гэлакси" на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем.
РИА Новости 16:57
Шоу-бизнес

Софья Заика впервые рассказала об отношениях с Константином Эрнстом

31-летняя актриса Софья Заика, которая долгое время скрывала свои отношения с продюсером Константином Эрнстом, старшим ее на 27 лет, впервые рассказала о своей семье.
Bimru.ru 08:07
Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Известный как «руки-базуки» россиянин Кирилл Терешин удалил все синтетические вещества из своих бицепсов.
BFM.ru вчера в 09:21
Экономика

Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru 11 ноября в 21:47
Общество

Пользователи Сети делятся снимками наводнения в Венеции

Из-за проливных дождей Венецию затопило. Под водой оказалось 80 процентов территории города.
Москва 24 08:17
Хоккей

Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»

Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
Российская газета вчера в 23:38
Армия и оружие

СМИ рассказали о кошмаре США и НАТО из-за нового оружия России

Появление на вооружении российской армии межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» может стать для США и НАТО очень большой проблемой, пишет китайское издание Sina.
Известия 17:57
Футбол

Возле стадиона «Ювентуса» появился оскорбляющий Балотелли баннер

Возде «Альянц Стэдиум» был вывешен баннер: «Марио, ты прав, ты африканец».
ODDS.ru 13:31
Футбол

Игрок сборной Украины высказался о переезде футболистов в Россию

Защитник "Гента" и сборной Украины Игорь Пластун поделился мнением о переезде украинских футболистов в Россию, передает Tribuna.
Газета.Ru 14:00
Политика

Коломойский пообещал США «российские танки» возле Кракова и Варшавы

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Коломойский заявил, что США используют Украину в своих целях, заставляя её граждан воевать.
REGNUM 09:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное