Футбол
МК-Спорт«Крылья Советов» и «Рубин» оштрафованы за драку между болельщиками
Футбольные клубы "Крылья Советов" и "Рубин" оштрафованы за драку между болельщиками на матче 15-го тура чемпионата России. Об этом в среду сообщил Глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц.
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«Им нужно было кого-то наказать»: «Рубин» вступился за сотрудника-хулигана
БИЗНЕС Online12 ноября в 07:51
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 05:02, Ашберн
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Эксперты назвали автомобили, от которых сложнее всего избавиться
Эксперты рассказали, что лучше всего воздержаться от приобретения малолитражки с турбиной, поскольку такие автомобили совершенно не пользуются спросом в нашей стране.
Хоккей
Сборная России проиграла команде Канады в матче Суперсерии
Как итог, счет в противостоянии стал 3-2 пользу Канады. 15 ноября россияне проведут еще одну игру против сборной Западной хоккейной лиги.
Экономика
«Транснефть» выплатила «Укртранснефти» 4,2 млн евро компенсаций
С мая по ноябрь 2019 года украинская компания «Укртранснефть» получила 4,2 млн евро компенсаций от российской «Транснефти» за попадание в нефтепровод загрязнённой нефти, сообщили 13 ноября «Украинские новости».
Игры
Death Stranding стала самым крупным релизом Sony на PS4 в Японии
Death Stranding удалось стать самым крупным релизом Sony на PS4 в Японии, обойдя предыдущего обладателя титула — Bloodborne.
Армия и оружие
«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС
В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
Культура
Журнал People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной
Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире. По мнению издания, им является Джон Ледженд – певец, автор и актер из США.
Хоккей
Илья Воробьев: «Когда принял „Магнитку“ у нее не было „физики“»
Армия и оружие
В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Экономика
«МегаФон» снизил долговую нагрузку
«МегаФон» продолжает работать над снижением долговой нагрузки и направляет часть прибыли на ее сокращение, говорится в сообщении компании.
Общество
Центр Венеции затоплен из-за дождя
Уровень воды в историческом центре Венеции поднялся до отметки 183 см, из-за дождей затоплено 80% города. Об этом 13 ноября сообщает ANSA.
Гаджеты
Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr
Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Происшествия
Чемпион мира по тайскому боксу Болян застрелен в Москве
Политика
В Киеве рассчитывают на мир в Донбассе после «нормандского» саммита
Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что на встрече лидеров "нормандского формата" (Украина, Россия, Франция и Германия) могут быть решены вопросы по установлению мира в Донбассе.
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
Происшествия
В Забайкалье объявлен траур из-за двух ДТП с 11 погибшими
В Забайкальском крае 15 ноября объявлено днем траура по 11 погибшим в двух ДТП.
Общество
Россия, Китай и Индия разрабатывают альтернативу SWIFT
Индия, Россия и Китай изучают возможность создания платёжного механизма, альтернативного международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей (SWIFT), которая широко используется в США.
Футбол
В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России
Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.
Футбол
Яя Туре хотел бы вернуться в АПЛ
Общество
Песков ответил на вопрос о ситуации с «Аэрофлотом» и толстым котом
Общество
Минобороны подало иск к «Туполеву» на ₽4,6 млрд
Министерство обороны подало иск к ПАО "Туполев" на 4,6 млрд руб. Соответствующая информация содержится в картотеке Арбитражного суда Москвы.
Кино
Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»
В Сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Происшествия
Соседи рассказали о покончившей с собой матери 3 детей в Усть-Катаве
Ранее сообщалось, что женщина в течение 11 лет прятала дома троих своих детей, после побега которых покончила с собой.
Шоу-бизнес
Ольга Копосова рассказала, как сражалась с онкологией
Кино
Disney показала фрагмент сериала «Мандалорец» с потасовкой в баре
Общество
Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне
Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Кино
Режиссер «Джокера» рассказал, каким будет сиквел
Думаю, именно поэтому фильм нашел такой широкий отклик.