В Самаре состоялся матч 15-го тура чемпионата России по футболу между местным клубом "Крылья Советов" и казанским "Рубином". Соперники не смогли поразить ворота друг друга. Встреча завершилась нулевой ничьей.

«Крылья Советов» и «Рубин» поделили очки в Самаре

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