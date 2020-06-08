Коронавирус

ГТРК СамараГТРК Самара«Крылья Советов» и «Рубин» провели закрытую игру

Сегодня, 8 июня, на поле стадиона «Ак Барс Арена» состоялся закрытый тренировочный матч между местным "Рубином" и самарскими "Крыльями Советами". На игру нельзя было попасть ни журналистам, ни болельщикам. Это связано с угрозой распространения коронавируса.
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с чего всё началось
«Крылья Советов» и «Рубин» действительно провели тайный товарищеский матч в понедельник в Казани, сообщает РБК
 со ссылкой на пресс-службу самарского клуба.
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