В матче 15-го тура российской премьер-лиги самарские «Крылья Советов» дома сыграли вничью с казанским «Рубином» со счетом 0:0. Небольшое преимущество по ударам имели самарцы — 13 против 9, в створ также чаще били хозяева семь раз против четырех. Владели мячом чаще казанцы — 55% против 45%.

«Крылья Советов» и «Рубин» сыграли вничью в Самаре

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