РПЛ
ГТРК Самара«Крылья Советов» сыграли с «Рубином» вничью
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
|7′
Николай Поярков
Никита Чернов
|18′
|46′
Игорь Коновалов
|61′
Александр Ташаев
Александр Гацкан
|72′
|72′
Вячеслав Подберезкин
Павел Могилевец
Дмитрий Комбаров
Раду Гынсарь
|73′
Антон Зиньковский
Деян Радоньич
|77′
|82′
Александр Ташаев
Хвича Кварацхелия
|89′
Зураб Давиташвили
Евгений Марков
Артем Тимофеев
|90′+5′
|90′+5′
Хвича Кварацхелия
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
Calov
1
Рыжиков
2
Полуяхтов
50
Карпов
3
Чернов
14
Гынсарь
77
Кабутов
40
Тимофеев
9
Радоньич
8
Гацкан
99
Канунников
7
Соболев
22
Дюпин
29
Денисов
5
Уремович
80
Сорокин
71
Поярков
21
Кварацхелия
18
Могилевец
10
Коновалов
12
Зуев
20
Марков
8
Кьяртанссон
Рубин
Расстановка 4‑5‑1
Встреча "Крыльев Советов" с "Рубином" завершилась вничью - 0:0. Следующий матч команда Миодрага Божовича проведет 9 ноября. На выезде в Москве самарцы сыграют со "Спартаком". Начало встречи – в 20:00 по самарскому времени.
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Крылья Советов – Рубин 4 ноября 2019 года: прямая трансляция матча 15 тура РПЛ
КП - Самара03 ноября в 18:11
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