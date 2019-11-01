Казанский "Рубин" завершал первый круг чемпионата России гостевым матчем с самарскими "Крыльями Советов". К очному поединку команды подошли примерно на соседних позициях. В активе "крылышек" было 17 очков, у "Рубина" на оин балл меньше.

«Крылья Советов» и «Рубин» голов друг другу не забили

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