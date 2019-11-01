РПЛ
КП - Казань«Крылья Советов» и «Рубин» голов друг другу не забили
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
|7′
Николай Поярков
Никита Чернов
|18′
|46′
Игорь Коновалов
|61′
Александр Ташаев
Александр Гацкан
|72′
|72′
Вячеслав Подберезкин
Павел Могилевец
Дмитрий Комбаров
Раду Гынсарь
|73′
Антон Зиньковский
Деян Радоньич
|77′
|82′
Александр Ташаев
Хвича Кварацхелия
|89′
Зураб Давиташвили
Евгений Марков
Артем Тимофеев
|90′+5′
|90′+5′
Хвича Кварацхелия
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
Calov
1
Рыжиков
2
Полуяхтов
50
Карпов
3
Чернов
14
Гынсарь
77
Кабутов
40
Тимофеев
9
Радоньич
8
Гацкан
99
Канунников
7
Соболев
22
Дюпин
29
Денисов
5
Уремович
80
Сорокин
71
Поярков
21
Кварацхелия
18
Могилевец
10
Коновалов
12
Зуев
20
Марков
8
Кьяртанссон
Рубин
Расстановка 4‑5‑1
Казанский "Рубин" завершал первый круг чемпионата России гостевым матчем с самарскими "Крыльями Советов". К очному поединку команды подошли примерно на соседних позициях. В активе "крылышек" было 17 очков, у "Рубина" на оин балл меньше.
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«Крылья Советов» сыграли вничью с «Рубином» в матче чемпионата России по футболу
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Волжское дерби закончилось миром: «Крылья Советов» и «Рубин» не смогли забить в очном матче
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