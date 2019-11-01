РПЛ

КП - КазаньКП - Казань«Крылья Советов» и «Рубин» голов друг другу не забили

Крылья Советов — Рубин
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
7′
Николай Поярков
Никита Чернов
18′
46′
Игорь Коновалов
61′
Александр Ташаев
Александр Гацкан
72′
72′
Вячеслав Подберезкин
Павел Могилевец
Дмитрий Комбаров
Раду Гынсарь
73′
Антон Зиньковский
Деян Радоньич
77′
82′
Александр Ташаев
Хвича Кварацхелия
89′
Зураб Давиташвили
Евгений Марков
Артем Тимофеев
90′+5′
90′+5′
Хвича Кварацхелия
Казанский "Рубин" завершал первый круг чемпионата России гостевым матчем с самарскими "Крыльями Советов". К очному поединку команды подошли примерно на соседних позициях. В активе "крылышек" было 17 очков, у "Рубина" на оин балл меньше.
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