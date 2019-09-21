Футбол
РИА НовостиАзаров исключил возможность перехода Мамаева в «Крылья Советов»
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров исключил возможность перехода Павла Мамаева в "Крылья Советов", так как, по его мнению, футболист не послужит "правильным ориентиром для молодежи" клуба.
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 19:07, Вашингтон
Политика
Трамп опубликовал видео про скандал из-за разговора с Зеленским
Американский лидер Дональд Трамп опубликовал видео про скандал из-за разговора с главой Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 15:59
Культура
Похудевшего актера Александра Семчева перестали приглашать на съемки
Популярного российского актера Александра Семчева, который резко похудел, перестали приглашать на съемки.
Актуальные Новости 03:36
Футбол
Отец Фати: «Мечтал, чтобы сын играл за сборную Португалии»
Отец 16-летнего нападающего «Барселоны» Ансу Фати хотел бы, чтобы его сын выступал за сборную Португалии.
Евро-футбол.ру 13:16
Армия и оружие
Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Таллина
Раздел появился в честь 75-летия освобождения Таллина, в котором принимали участие войска Ленинградского фронта, авиация дальнего действия, силы 13-й воздушной армии, 8-й армии, силы Балтийского флота и другие.
Экономика сегодня вчера в 17:17
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Кино
Мультфильм «Маша и Медведь» вышел в кинотеатрах Великобритании
News.ru вчера в 16:31
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал, почему изменял Ольге Бузовой
Напоминаем, что Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова развелись три года назад, после того, как артистка уличила своего мужа в изменах.
Gazeta.SPb 18:00
Интернет
Facebook приостановил работу тысяч приложений
Как говорится в заявлении социальной сети, на первом этапе Facebook проанализировал деятельность разработчиков приложений по количеству пользователей и предоставляемой ими информации, в ходе второго этапа аналитики изучат непосредственно работу приложений и цель использования данных пользователей.
ФедералПресс вчера в 18:00
Политика
Порошенко попытался оправдаться за то, что не обменял Сенцова
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что еще в 2014 году обсуждал с главой российского государства Владимиром Путиным вопрос об обмене Олега Сенцова на задержанных российских журналистов, но российский лидер отказался выдавать его из-за предъявленных Сенцову тяжких обвинений - в терроризме.
РИА Новости 15:32
Политика
Премьер Словакии напомнил о роли советской армии в освобождении страны
Словацкий премьер-министр Петер Пеллегрини заявил, что наибольшую цену за освобождение Словакии заплатила советская армия.
RT на русском 18:16
Культура
В Сети появились новые кадры со съемок «Сватов-7»
В Сети появились новые фотографии со съемок седьмого сезона культового сериала «Сваты».
Donday.ru вчера в 09:44
Происшествия
Американец погиб, делая предложение девушке
Газета.Ru 10:30
Гаджеты
Новый iPhone 11 Pro Max разобрали и проверили на ремонтопригодность
Специалисты из iFixit наконец добрались до iPhone 11 Pro Max и разобрали его.
Ferra 08:43
Здоровье
Систему помощи инвалидам раскритиковала Счетная палата
Работа системы медико-социальной экспертизы названа Счетной палатой недостаточно эффективной.
Цензуры.Нет вчера в 03:01
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.
Российская газета 07:21
Происшествия
В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери
В Ярославской области несовершеннолетний подросток обнаружил на улице изуродованное тело матери.
РИА Новости 08:06
Происшествия
Число пострадавших при землетрясении в Албании возросло до 52
В результате двойного землетрясения в Албании пострадали 52 человека. Об этом сообщает Albanian Daily News со ссылкой на медиков.
RT на русском 14:45
Авто
GAC сертифицировал для рынка России кроссовер GAC GS8
Китайская компания GAC сертифицировала большой внедорожник GAC GS8 для рынка России.
Автоновости дня 18 сентября в 23:35
Шоу-бизнес
Гоша Куценко возмутился парковкой в центре Москвы за 17 тысяч рублей
По словам Куценко, 23 часа парковки в центре города обошлись в 17,4 тысячи рублей.
Lenta.ru 09:37
Политика
В Киеве грозятся конфисковать купленные россиянами земли
Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о намерении властей страны конфисковывать сельскохозяйственные земли, если их будут приобретать россияне.
Газета.Ru вчера в 15:23
Политика
Помощник Зеленского поведал о реализации «формулы Штайнмайера»
Помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о том, как воплотить в жизнь "формулу Штайнмайера".
Газета.Ru 18:24
Игры
Объявлены номинанты премии Golden Joystick Awards 2019
Издание GamesRadar на своём сайте объявило список номинантов 37-й ежегодной церемонии награждения Golden Joystick Awards, где определятся лучшие игры 2019 года.
Игромания.ру 03:46
Футбол
«Зенит» обыграл «Рубин» в матче РПЛ со счетом 5:0
Коммерсантъ 14:04
Политика
Украина отменила участие в сессии ПАСЕ
Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
РИА Новости 04:32
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК 08:19
Экономика
До 450 тысяч смогут получить многодетные семьи на погашение ипотеки
Многодетные семьи смогут получить выплату до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.
НИА-Крым 19 сентября в 04:10
Происшествия
Двое российских военных ранены в Таджикистане
Газета.Ru 13:20
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02