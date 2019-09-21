Футбол

РИА НовостиРИА НовостиАзаров исключил возможность перехода Мамаева в «Крылья Советов»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров исключил возможность перехода Павла Мамаева в "Крылья Советов", так как, по его мнению, футболист не послужит "правильным ориентиром для молодежи" клуба.
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