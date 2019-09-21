Полузащитник Павел Мамаев не входит в сферу интересов самарских «Крыльев Советов». Ранее руководство клуба упоминало о том, что Мамаев мог бы быть интересен «Крыльям». В итоге выяснилось, что вести переговоры с бывшим игроком «Краснодара» самарцы не собираются.

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