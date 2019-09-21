Футбол
Sportbox.RU«Крылья Советов» не намерены предлагать контракт Мамаеву
Полузащитник Павел Мамаев не входит в сферу интересов самарских «Крыльев Советов». Ранее руководство клуба упоминало о том, что Мамаев мог бы быть интересен «Крыльям». В итоге выяснилось, что вести переговоры с бывшим игроком «Краснодара» самарцы не собираются.
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Губернатор Самарской области исключил переход Мамаева в «Крылья Советов»
Спорт день за днемвчера в 15:06
Глава Самарской области сообщил об отказе «Крыльев Советов» принять Мамаева
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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался в интервью «Спорт Экспрессу» о перспективах главного тренера команды Дмитрия Парфенова, который, по слухам, собрался в «Спартак».
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Максим Виторган похвастался машиной за 4 млн рублей
News.ru вчера в 23:06
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Министр обороны Шойгу назвал главную угрозу для России
Главной угрозой для Российской Федерации является вера Соединенных Штатов Америки в свое силовое превосходство и возможность из-за этого пойти на неразумные шаги.
REGNUM 05:26
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Шойгу ответил на жалобы Кудрина по бюджету армии фразами Жванецкого
Министр обороны России Сергей Шойгу ответил на заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о раздутом российском бюджете, выделяемом на армию.
Газета.Ru 05:31
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Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов
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РИА Новости вчера в 22:41
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Китайский луноход увидел странное вещество на обратной стороне Луны
Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.
ГЛАС.RU 20 сентября в 12:38
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Разработчики назвали девайс Alcatel Go Flip 3. Особенностью модели значится применение корпуса в формате раскладушки, тогда как телефон работает под управлением операционной системы KaiOS.
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Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Политика
Порошенко оценил свои шансы оказаться в тюрьме
Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что у нынешнего руководства страны не получится посадить его за решетку.
Lenta.ru 01:53
Происшествия
Американец погиб, делая предложение девушке
Газета.Ru вчера в 10:30
Армия и оружие
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
REGNUM 20 сентября в 04:42
Футбол
Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол
Петербуржцы разгромили гостей, казанский "Рубин", со счетом 5:0. На компенсированных минутах встречи форвард оформил несколько голов, однако они не были засчитаны из-за системы видеопомощи арбитрам (VAR), зафиксировавшей оффсайд.
Газета.Ru 02:22
Происшествия
Командир севшего в кукурузном поле А321 вернулся к полетам
Дамир Юсупов, командир аварийно севшего в кукурузном поле самолета Airbus А321 «Уральских авиалиний» вернулся к полетам, сообщили «РИА Новости» в компании-перевозчике.
Коммерсантъ 04:54
Авто
Daimler прекратил разработку бензиновых двигателей
Вечерний курьер вчера в 01:28
Спорт
Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио
Россию могут не допустить к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
News.ru вчера в 22:54
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию
Вторую операцию перенесла актриса Анастасия Заворотнюк. У врачей есть надежда на улучшение состояния артистки.
Donday.ru вчера в 16:20
Общество
В Парке Горького пройдет первый московский экологический фестиваль
Начнется праздник в Парке Горького в 13:00.
Российская газета 20 сентября в 11:20
Общество
В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности
В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.
Российская газета 20 сентября в 11:33
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.
Газета.Ru вчера в 10:36
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° 20 сентября в 14:46
Армия и оружие
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В сети появилось видео, на котором запечатлен момент неудачного запуска противокорабельного комплекса «Раструб-Б» с борта сторожевого корабля «Ладный» в бухте Севастополя.
Lenta.ru 04:37
Общество
В РПЦ рассказали способ избавления от привычки ругаться матом
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов поделился секретом, как, по его мнению, можно быстро и надолго отучить человека от привычки употреблять нецензурную лексику.
Интерфакс 03:56
Шоу-бизнес
Наташа Королёва занимается йогой в бикини перед камерой
Вроде ничего необычного, но йогой Наташа занимается в бикини, демонстрируя внушительный бюст и мягкий живот.
Uznayvse.ru вчера в 13:21
Финансы
Российские банки на треть сократили запасы валюты
Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.
РБК вчера в 03:00
Авто
Появились снимки обновлённой BMW 5 Series G30
Производство BMW 5 серии в кузове G30 активно ведётся ещё с 2017 года.
CarsWeek.ru 20 сентября в 13:38
Кино
Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
Экспресс газета 20 сентября в 10:38