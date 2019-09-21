Полузащитник Павел Мамаев не входит в сферу интересов самарских "Крыльев Советов", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды. Накануне в СМИ появилась информация о том, что футболист заинтересовал руководство клуба.

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Спорт The Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 г. в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, которые потом передала во Всемирное антидопинговое агентство (WADA), пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

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