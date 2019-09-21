Футбол
Газета.Ru«Крылья Советов» не планируют подписывать Мамаева
Полузащитник Павел Мамаев не входит в сферу интересов самарских "Крыльев Советов", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды. Накануне в СМИ появилась информация о том, что футболист заинтересовал руководство клуба.
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Глава Самарской области сообщил об отказе «Крыльев Советов» принять Мамаева
Московский Комсомолецвчера в 12:12
Губернатор Самарской области исключил переход Мамаева в «Крылья Советов»
Спорт день за днемвчера в 15:06
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 04:11, Вашингтон
Политика
Госдеп обвинил Россию в неподобающем обращении со «Свидетелями Иеговы»
Ортэгус от лица США призвала российских властей уважать права людей на свободу вероисповедания и не обвинять "Свидетелей Иеговы" в экстремизме.
Газета.Ru вчера в 22:33
Единоборства
В Мехико турнир UFC завершился беспорядками
Турнир UFC Fight Night 159, который проходил в Мехико завершился беспорядками.
Российская газета 00:51
Общество
Гороскоп на 21 – 27 сентября: кому повезет на следующей неделе
Что ждет нас на неделе с 21-27 сентября. Посмотрим, кому повезет, а кому нужно быть особенно аккуратными.
Алтайская правда 19 сентября в 22:33
Происшествия
Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru вчера в 23:32
Спорт
The Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020
Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 г. в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, которые потом передала во Всемирное антидопинговое агентство (WADA), пишет The Telegraph со ссылкой на источники.
Ведомости 03:45
Шоу-бизнес
Назван размер пенсий российских артистов
Российские актеры, певцы и деятели культуры рассказали о размерах своих пенсий, пишет «Телепрограмма».
Известия вчера в 17:17
Армия и оружие
Шойгу допустил отмену призыва в России
Министр обороны Сергей Шойгу допустил возможность отмены призыва в армию.
РИА Новости 02:50
Хоккей
Два очка Гусева помогли «Нью-Джерси» обыграть «Айлендерс»
В составе Дэвилз дубль на свой счет записал Йеспер Буквист, также заброшенными шайбами отметились Никита Гусев и Уилл Батчер.
Советский спорт вчера в 23:27
Армия и оружие
Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео
В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru вчера в 02:28
Политика
Порошенко отказался садиться в тюрьму
Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в том, что новая власть, в частности глава страны Владимир Зеленский, не сможет посадить его в тюрьму.
Газета.Ru 00:12
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° 20 сентября в 14:46
Армия и оружие
Зариф назвал позерством действия США на Ближнем Востоке
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал США за решение перебросить дополнительные войска на Ближний Восток в связи с ухудшением обстановки в регионе из-за атаки на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.
ТАСС вчера в 21:37
Происшествия
Якутский шаман сообщил о возбуждении против него дела об экстремизме
Интерфакс 20 сентября в 07:09
Происшествия
Неудачный запуск ракеты в Севастополе показали на видео
В Сети появилось видео неудачного запуска ракеты противокорабельного комплекса "Раструб-Б" с борта сторожевого корабля "Ладный" в бухте Севастополя.
Российская газета 03:15
Здоровье
Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату
Врач Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе объяснил решение перевести Анастасию Заворотнюк в общую палату.
РБК вчера в 17:28
Футбол
Оле-Гуннар Сульшер: «Погба абсолютно предан „МЮ“ и никуда не уходит»
Поль никуда не уходит, он упорно работает и абсолютно предан «МЮ».
Sports.ru 02:55
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Энергетика
Nikkei: Saudi Aramco уведомила Японию об изменениях в поставках нефти
Саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco уведомила своего основного японского партнера об изменениях условий поставки нефти, что вызвало обеспокоенность по поводу ситуации с экспортом после атаки беспилотников на предприятия в Саудовской Аравии.
ТАСС 00:46
Шоу-бизнес
Алена Шишкова рассказала, как воспитывает дочь от Тимати
Мать Тимати полностью занимается воспитанием внучки. Кроме того, сам рэпер души не чает в дочери и задаривает ее подарками.
Lisa.ru вчера в 10:45
Здоровье
В подмосковном городе Егорьевске на митинг за отставку главврача центральной районной больницы вышли сотни человек
В подмосковном городе Егорьевске на митинг за отставку главного врача центральной районной больницы вышли сотни человек.
Эхо Москвы 00:03
Культура
В шоу «Голос. 60+» наставники завершили набор в свои команды
Телепрограмма вчера в 05:19
Политика
WP: Трамп считает бессмысленными действия США на Украине
Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.
RT на русском вчера в 02:25
Происшествия
В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве
В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
Газета.Ru 20 сентября в 07:41
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетят четыре страны Африки
В жизни принца Гарри Южная Африка всегда занимала особое место.
REGNUM 20 сентября в 09:22
Армия и оружие
В ЛНР заявили о двух случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
RT на русском 20 сентября в 23:51
Финансы
Российские банки на треть сократили запасы валюты
Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.
РБК вчера в 03:00
Происшествия
Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.
РБК вчера в 19:59
Общество
В Японии из-за тайфуна отменили более 200 рейсов
Японские авиакомпании отменили более внутренних рейса из-за приближения к южным регионам страны тайфуна «Тапа».
РБК вчера в 00:27
Игры
В лаунчере Wargaming Game Center появилась первая сторонняя игра
В онлайн-сервисе, который недавно запустила компания Wargaming, появилась первая игра от сторонних разработчиков.
REGNUM 20 сентября в 05:46