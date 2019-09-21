Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Крылья Советов» не планируют подписывать Мамаева

Полузащитник Павел Мамаев не входит в сферу интересов самарских "Крыльев Советов", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды. Накануне в СМИ появилась информация о том, что футболист заинтересовал руководство клуба.
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«Крылья Советов» не намерены предлагать контракт Мамаеву

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РЕН ТВвчера в 10:56

Губернатор Самарской области исключил переход Мамаева в «Крылья Советов»

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Sports.ruвчера в 09:25
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 04:11, Вашингтон
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Министр обороны Сергей Шойгу допустил возможность отмены призыва в армию.
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Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео

В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru вчера в 02:28
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Порошенко отказался садиться в тюрьму

Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в том, что новая власть, в частности глава страны Владимир Зеленский, не сможет посадить его в тюрьму.
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Армия и оружие

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Поль никуда не уходит, он упорно работает и абсолютно предан «МЮ».
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Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
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Саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco уведомила своего основного японского партнера об изменениях условий поставки нефти, что вызвало обеспокоенность по поводу ситуации с экспортом после атаки беспилотников на предприятия в Саудовской Аравии.
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Мать Тимати полностью занимается воспитанием внучки. Кроме того, сам рэпер души не чает в дочери и задаривает ее подарками.
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В подмосковном городе Егорьевске на митинг за отставку главврача центральной районной больницы вышли сотни человек

В подмосковном городе Егорьевске на митинг за отставку главного врача центральной районной больницы вышли сотни человек.
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Ранивший двух российских военных в Таджикистане задержан

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В шоу «Голос. 60+» наставники завершили набор в свои команды

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Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.
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В лаунчере Wargaming Game Center появилась первая сторонняя игра

В онлайн-сервисе, который недавно запустила компания Wargaming, появилась первая игра от сторонних разработчиков.
REGNUM 20 сентября в 05:46
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