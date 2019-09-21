Футбол
ГТРК Самара«Крылья Советов» не предложат контракт Павлу Мамаеву
31-летний футболист после выхода из колонии расторг контракт с «Краснодаром» и имеет статус свободного агента. Тем не менее, по словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, возможность перехода Мамаева в «Крылья» сомнительна.
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Дмитрий Азаров исключил возможность перехода Павла Мамаева в «Крылья Советов»
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