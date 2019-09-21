31-летний футболист после выхода из колонии расторг контракт с «Краснодаром» и имеет статус свободного агента. Тем не менее, по словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, возможность перехода Мамаева в «Крылья» сомнительна.

Армия и оружие Военные РФ в Сирии доставили 4,5 тонны гумпомощи в пригороды Дамаска Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике доставили примерно 4,5 тонны продовольственных наборов в пригороды Дамаска.

Спорт ОКР считает слухами информацию о возможном отстранении России от ОИ Олимпийский комитет России называет слухами информацию о том, что отечественную сборную могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года в Токио, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря организации.

Происшествия Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.

Экономика Ученые предложили ввести Индекс самогона Как говорится в исследовании, производство и потребление самодельного алкоголя является одним из индикаторов экономического положения в стране.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию Вторую операцию перенесла актриса Анастасия Заворотнюк. У врачей есть надежда на улучшение состояния артистки.

Происшествия Грузовик в Китае наехал на толпу пешеходов, погибли 10 человек Как минимум 10 человек погибли, 16 получили травмы в результате наезда грузового автомобиля на толпу пешеходов в провинции Хунань, расположенной в центральной части Китая.

Армия и оружие Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.

Культура Рэпер Гуф может стать героем нового сезона шоу «Холостяк» В Сети появились слухи о том, что героем нового сезона популярного реалити-шоу «Холостяк», которое выходит в эфире телеканала «ТНТ» может стать Алексей Долматов, более известный как Гуф.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов рассказал, почему изменял Ольге Бузовой Напоминаем, что Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова развелись три года назад, после того, как артистка уличила своего мужа в изменах.

Армия и оружие Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Армия и оружие Шойгу допустил отмену призыва в армию Министр обороны Сергей Шойгу допустил отмену призыва в армию, но добавил, что в России должен быть мобилизационный резерв на случай войны.

Шоу-бизнес Раскрыт размер пенсии Аллы Пугачевой "Примадона российской эстрады" Алла Пугачева ежемесячно получает от государства пенсию в 47 тысяч рублей.

Общество В РПЦ рассказали способ избавления от привычки ругаться матом Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов поделился секретом, как, по его мнению, можно быстро и надолго отучить человека от привычки употреблять нецензурную лексику.

Кино Анджелина Джоли вновь стала блондинкой Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.

Религия Ученики воскресных школ в Екатеринбурге прошли 8 км крестного хода Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация, что в Екатеринбурге под дождем проходит крестный ход с участием 1,5 тыс. детей, которым предстоит помолиться о хороших оценках.

Здоровье В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail.

Здоровье В России могут начать бесплатно выдавать назначенные врачом лекарства Минздрав готовит проект, согласно которому пациенты смогут бесплатно или со скидкой получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом.

Политика Пушков объяснил невозможность Порошенко сесть в тюрьму Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, почему экс-президента Украины Петра Порошенко не посадят в тюрьму.

Футбол Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол Петербуржцы разгромили гостей, казанский "Рубин", со счетом 5:0. На компенсированных минутах встречи форвард оформил несколько голов, однако они не были засчитаны из-за системы видеопомощи арбитрам (VAR), зафиксировавшей оффсайд.

Политика МИД Украины ответил на сообщения о давлении Трампа на Зеленского Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что знает, о чем был июльский телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, однако, по его мнению, «никакого давления не было».

Футбол Польский форвард забил победный гол и расплакался из-за смерти отца В концовке матча польский нападающий хозяев Дарек Формелла, появившийся на поле 17 минутами ранее, забил победный мяч.

Футбол «Динамо» и «Сочи» объявили составы на матч РПЛ Сегодня, 22 сентября футболисты московского «Динамо» примут в родных стенах «Сочи» в матче 10-го тура РПЛ.

Общество В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.

Шоу-бизнес Дарья Пынзарь показала новую квартиру в Турции Специально для подписчиков Дарья подробно рассказала на странице в социальной сети, каким образом ей удалось стать обладательницей ключей от престижного жилища и показала его изнутри.